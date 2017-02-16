В Волгоградской гордуме количество депутатов сократится на четверть

Как сообщили РИАЦ в пресс-службе гордумы Волгограда, планируется внести в главный документ города изменения относительно численности депутатского корпуса.

Предполагается, что со следующего созыва представительный орган власти будет состоять не из 48-ми народных избранников, а из 36-ти. Соответствующее поручение на этот счет дал глава Волгограда Андрей Косолапов.

Поправки разрабатываются на основе Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», который предусматривает, что количество депутатов представительного органа городского округа определяется уставом муниципального образования и не может быть менее 35 человек — при численности населения свыше 500 000 человек.

Как пояснил Андрей Косолапов выборы в Волгоградскую городскую Думу проходят по смешанной системе — округ представляют депутат-одномандатник и депутат от политической партии. В данном случае целесообразно ограничить общую численность депутатов в 36 человек: 24 депутата избираются по одномандатным избирательным округам, 12 депутатов — от политических партий.

Внесение изменений в Устав города-героя Волгограда обязательно должно быть рассмотрено на публичных слушаниях, после чего проект выносится на рассмотрение в думские комитеты и принимается окончательно на заседании гордумы. Принятое решение о внесении изменений в Устав подлежит государственной регистрации в территориальном органе Минюста России и будет применяться после истечения срока полномочий действующего состава депутатского корпуса.

В настоящее время городскую Думу представляют 48 депутатов. Сокращение численности депутатов позволит уменьшить расходы бюджета на содержание представительного органа.

Напомним, в ноябре 2016 года губернатор Андрей Бочаров поставил задачу по сокращению расходов на аппарат управления. Сокращение расходов коснулось органов исполнительной власти области, руководства государственных бюджетных учреждений. Сегодня затраты на содержание представительной и исполнительной власти города снижены в целом более чем на 200 млн. рублей. Оптимизация расходов происходит как за счет сокращения штата, так и за счет уменьшения денежного содержания муниципальных служащих и компенсационных выплат депутатам.