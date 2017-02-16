В Волгоградской гордуме количество депутатов сократится на четверть
Волгоградская гордума готовит поправки в Устав
Волгоградская гордума готовит поправки в Устав
Как сообщили РИАЦ в
Предполагается, что со следующего созыва представительный орган власти будет состоять не из 48-ми народных избранников, а из 36-ти. Соответствующее поручение на этот счет дал глава Волгограда Андрей Косолапов.
Поправки разрабатываются на основе Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», который предусматривает, что количество депутатов представительного органа городского округа определяется уставом муниципального образования и не может быть менее 35 человек — при численности населения свыше 500 000 человек.
Как пояснил Андрей Косолапов выборы в Волгоградскую городскую Думу проходят по смешанной системе — округ представляют
Внесение изменений в Устав
В настоящее время городскую Думу представляют 48 депутатов. Сокращение численности депутатов позволит уменьшить расходы бюджета на содержание представительного органа.
Напомним, в ноябре 2016 года губернатор Андрей Бочаров поставил задачу по сокращению расходов на аппарат управления. Сокращение расходов коснулось органов исполнительной власти области, руководства государственных бюджетных учреждений. Сегодня затраты на содержание представительной и исполнительной власти города снижены в целом более чем на 200 млн. рублей. Оптимизация расходов происходит как за счет сокращения штата, так и за счет уменьшения денежного содержания муниципальных служащих и компенсационных выплат депутатам.