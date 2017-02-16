Розенко: Работающим пенсионерам сегодня ничего не угрожает
Правительство Украины не будет вносить никаких предложений по ограничению прав пенсионеров, которые работают.
Правительство Украины не будет вносить никаких предложений по ограничению прав пенсионеров, которые работают.
Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил
«Безусловно в идеале существует такая ситуация в развитых странах. Но Украина имеет свою специфику. Я убежден и окончательно на этом настаиваю, чтобы работающие пенсионеры остались в украинском законодательстве. Чтобы человек смог получать пенсию и продолжать свою профессиональную деятельность. Я убежден, что работающим пенсионерам сегодня ничего не угрожает», — сказал
Розенко отметил, что пенсионеры остаются работать
Сегодня пенсионер остается работать не от хорошей жизни, это вынужденная необходимость.
Напомним: