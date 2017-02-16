Розенко: Работающим пенсионерам сегодня ничего не угрожает

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

«Безусловно в идеале существует такая ситуация в развитых странах. Но Украина имеет свою специфику. Я убежден и окончательно на этом настаиваю, чтобы работающие пенсионеры остались в украинском законодательстве. Чтобы человек смог получать пенсию и продолжать свою профессиональную деятельность. Я убежден, что работающим пенсионерам сегодня ничего не угрожает», — сказал вице-премьер.