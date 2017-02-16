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09:19 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Розенко: Работающим пенсионерам сегодня ничего не угрожает

Правительство Украины не будет вносить никаких предложений по ограничению прав пенсионеров, которые работают.

Источник: Telegraf.com.ua

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

«Безусловно в идеале существует такая ситуация в развитых странах. Но Украина имеет свою специфику. Я убежден и окончательно на этом настаиваю, чтобы работающие пенсионеры остались в украинском законодательстве. Чтобы человек смог получать пенсию и продолжать свою профессиональную деятельность. Я убежден, что работающим пенсионерам сегодня ничего не угрожает», — сказал вице-премьер.

Розенко отметил, что пенсионеры остаются работать из-за вынужденной необходимости в деньгах.

Сегодня пенсионер остается работать не от хорошей жизни, это вынужденная необходимость.
Павел Розенко

Напомним: премьер-министр Украины Владимир Гройсман убежден, что действующая в Украине пенсионная система уже в текущем году будет изменена, а министр соцполитики Андрей Рева прогнозировал, что законопроект о пенсионной реформе может быть внесен в парламент уже нынешней весной.

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