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08:52 (мск), источник: Publika.md

Правительство намерено вернуть доверие граждан к Евросоюзу

Правительство сделает все возможное, чтобы восстановить доверие граждан к европейскому курсу страны и Евросоюзу.

Источник: Publika.md

Об этом премьер Павел Филип заявил на встрече с послами стран-членов ЕС, Соединенных Штатов, Турции и Швейцарии.

Стороны обсудили важность проведения реформ публичной администрации, в области здравоохранения, госзакупок, занятости населения, а также системы оплаты труда бюджетников.

По словам премьера, 2016 год был годом выхода из кризиса и стабилизации ситуации, а 2017 станет годом роста и инвестиций.

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