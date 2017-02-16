Правительство намерено вернуть доверие граждан к Евросоюзу
Правительство сделает все возможное, чтобы восстановить доверие граждан к европейскому курсу страны и Евросоюзу.
Правительство сделает все возможное, чтобы восстановить доверие граждан к европейскому курсу страны и Евросоюзу.
Об этом премьер Павел Филип заявил на встрече с послами
Стороны обсудили важность проведения реформ публичной администрации, в области здравоохранения, госзакупок, занятости населения, а также системы оплаты труда бюджетников.
По словам премьера, 2016 год был годом выхода из кризиса и стабилизации ситуации, а 2017 станет годом роста и инвестиций.