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09:21 (мск), источник: Om1.ru

В Омске сформировали комиссию для борьбы с паводком

Администрация города, ресурсоснабжающие и коммунальные службы готовятся к весеннему паводку и его последствиям.

Городская противопаводковая комиссия была сформирована в Омске. Состав комиссии утвердил мэр Вячеслав Двораковский. Также глава города утвердил план мероприятий по защите зданий от паводка, грядущего весной.

Документ конкретизирует перечень планируемых противопаводковых мероприятий и устанавливает четкие сроки их выполнения и персональный список ответственных должностных лиц. Председателем комиссии назначен первый заместитель мэра — Сергей Фролов, директор департамента городского хозяйства.

Также в состав вошли сотрудники ключевых структурных подразделений мэрии, а также специалисты коммунальных предприятий, например ОАО «Омск Водоканал», АО «Омскэлектро», АО «ТГК-11», МП «Тепловая компания». А также работники бюджетных учреждений «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» и «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства».

Противопаводковые комиссии будут сформированы в каждом административном округе Омска до 3 марта. До 10 марта департамент городского хозяйства сформирует специальные бригады для устранения аварийных ситуаций — последствий паводка, и снарядить их необходимой экипировкой. К этому сроку планируется организовать проверку готовности водооткачивающих средств.

Помимо прочего, особое внимание уборке и вывозу снега уделяется в местах возможного подтопления — в основном это частый сектор. В настоящее время «Управление дорожного хозяйства» увеличило темпы и объемы работ по вывозу снега — каждый сутки на полигоны отправляют более 8 тысяч кубометров снега. Всего с начала зимнего сезона вывезли примерно 480 тысяч кубических метров снега.

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