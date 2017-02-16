Экс-депутат Госдумы РФ Олег Михеев находится в федеральном розыске
ВДТВ сообщает о том, что в федеральный розыск объявлен
ВДТВ сообщает о том, что в федеральный розыск объявлен
Как уже сообщало ВДТВ, обвинительное заключение по уголовному делу обвиняемого в крупном мошенничестве Михеева было утверждено Генпрокуратурой. Но в суд дело не поступило, так как Михеев скрылся, не поставив под делом свою подпись.
Как сообщает издание «Коммерсант», обвинительное заключение по уголовному делу бывшего депутата Госдумы РФ, лидера волгоградского отделения «Справедливой России» Олега Михеева было утверждено заместителем генпрокурора России Виктором Гринем в декабре 2016 года. Однако до суда так и не дошло.
«Дело не может быть передано в суд до того, как обвинительное заключение (предъявленное Михееву.— “Ъ”) не будет им изучено и подписано. А он этого не сделал. Поэтому и находится в федеральном розыске», — сообщил руководитель
Дело
Второй эпизод в уголовном деле Михеева связан мошенническими действиями и покушением на хищение 2,1 миллиарда рублей у «Промсвязьбанка». В 2008 году «Промсвязьбанк» приобрел принадлежавший
В конце декабря 2016 года Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение. Однако бывший депутат скрылся из виду, в связи с чем был объявлен федеральный розыск.