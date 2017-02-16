Экс-депутат Госдумы РФ Олег Михеев находится в федеральном розыске

Как уже сообщало ВДТВ, обвинительное заключение по уголовному делу обвиняемого в крупном мошенничестве Михеева было утверждено Генпрокуратурой. Но в суд дело не поступило, так как Михеев скрылся, не поставив под делом свою подпись.

Как сообщает издание «Коммерсант», обвинительное заключение по уголовному делу бывшего депутата Госдумы РФ, лидера волгоградского отделения «Справедливой России» Олега Михеева было утверждено заместителем генпрокурора России Виктором Гринем в декабре 2016 года. Однако до суда так и не дошло.

«Дело не может быть передано в суд до того, как обвинительное заключение (предъявленное Михееву.— “Ъ”) не будет им изучено и подписано. А он этого не сделал. Поэтому и находится в федеральном розыске», — сообщил руководитель пресс-службы Волгоградского облсуда Александр Чернов.

Дело экс-депутата включает несколько эпизодов. По версии следствия, Михеев незаконно получил контроль над АО «Волгоградский моторостроительный завод».

Второй эпизод в уголовном деле Михеева связан мошенническими действиями и покушением на хищение 2,1 миллиарда рублей у «Промсвязьбанка». В 2008 году «Промсвязьбанк» приобрел принадлежавший экс-депутату «Волгопромбанк». В 2011 году Михеев через суд города попытался взыскать с «Промсвязьбанка» 2,1 миллиарда рублей. Однако решением суда в удовлетворении исковых требований ему было отказано.

В конце декабря 2016 года Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение. Однако бывший депутат скрылся из виду, в связи с чем был объявлен федеральный розыск.