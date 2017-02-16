Задержан один из радикалов, пытавшихся сорвать брифинг ОБСЕ в Минске

«Задержанный находится в Ленинском РУВД столицы. По факту произошедшего назначена проверка», — отметили собеседники агентства.

Накануне четыре молодых человека, представившихся членами незарегистрированной в РФ партии «Другая Россия», кричали лозунги и необходимости прекращения переговоров и разбрасывали листовки с соответствующим содержанием. Это вынудило Сайдика покинуть брифинг в «Президент-отеле», где проходило заседание контактной группы.