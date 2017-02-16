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09:04 (мск), источник: Sputnik.by

Задержан один из радикалов, пытавшихся сорвать брифинг ОБСЕ в Минске

МИНСК, 16 фев — Sputnik. Один из радикально настроенных молодых людей, пытавшихся сорвать брифинг спецпредставителя ОБСЕ по Донбассу Мартина Сайдика в Минске, задержан, сообщили Sputnik в правоохранительных органах.

«Задержанный находится в Ленинском РУВД столицы. По факту произошедшего назначена проверка», — отметили собеседники агентства.

Накануне четыре молодых человека, представившихся членами незарегистрированной в РФ партии «Другая Россия», кричали лозунги и необходимости прекращения переговоров и разбрасывали листовки с соответствующим содержанием. Это вынудило Сайдика покинуть брифинг в «Президент-отеле», где проходило заседание контактной группы.

Позже пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик отметил, что Минск расценивает эти действия как сознательную провокацию, направленную на срыв мирных переговоров и дискредитацию Минска как переговорной площадки.

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