Задержан один из радикалов, пытавшихся сорвать брифинг ОБСЕ в Минске

«Задержанный находится в Ленинском РУВД столицы. По факту произошедшего назначена проверка», — отметили собеседники агентства.
Накануне четыре молодых человека, представившихся членами незарегистрированной в РФ партии «Другая Россия», кричали лозунги и необходимости прекращения переговоров и разбрасывали листовки с соответствующим содержанием. Это вынудило Сайдика покинуть брифинг в «Президент-отеле», где проходило заседание контактной группы.
Позже пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик отметил, что Минск расценивает эти действия как сознательную провокацию, направленную на срыв мирных переговоров и дискредитацию Минска как переговорной площадки.