Кабмин одобрил план мероприятий, посвящённых 25-летней годовщине конфликта на Днестре

Второго марта в столице пройдет Марш памяти, за которым последует митинг и возложение цветов к памятнику Скорбящей матери.

В некоторых населенных пунктах установят памятные доски, а также переименуют улицы в память о павших героях.

Ветераны и семьи погибших в вооруженном конфликте получат материальную и бесплатную медицинскую помощь.