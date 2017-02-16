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08:59 (мск), источник: Publika.md

Кабмин одобрил план мероприятий, посвящённых 25-летней годовщине конфликта на Днестре

Кабинет министров одобрил план мероприятий, посвященных 25-летней годовщине вооруженного конфликта на Днестре. Их организацией займётся специальная комиссия.

Источник: Publika.md

Второго марта в столице пройдет Марш памяти, за которым последует митинг и возложение цветов к памятнику Скорбящей матери.

В некоторых населенных пунктах установят памятные доски, а также переименуют улицы в память о павших героях.

Ветераны и семьи погибших в вооруженном конфликте получат материальную и бесплатную медицинскую помощь.

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