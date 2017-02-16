Депутаты ЗС приняли поправки к бюджету Прикамья

В соответствии с решением правительства РФ, Прикамью из федерального бюджета предоставляются средства на реализацию двух проектов. Это поддержка муниципальных программ формирование комфортной городской среды в размере 423 млн рублей и поддержка и обустройство мест массового отдыха населения в размере 11,7 млн рублей.

Для получения федеральных средств краевой бюджет должен софинансировать мероприятия в размере 44% от общей суммы затрат. Расходы составят 342 млн рублей.

В связи с этим депутаты внесли изменения в краевой бюджет. В качестве источника финансирования расходов было предложено несколько вариантов: поступление от неналоговых доходов от АО «ПАИЖК» в размере 337 млн рублей, перераспределение 100 млн рублей из госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика» и 105 млн рублей из дорожного фонда.

«Эти средства предназначены для ремонта дворовых территорий и проезда по ним, что предусмотрено федеральным постановлением правительства в качестве одного из направлений расходования средств. А эти средства у нас уже в бюджете есть», — пояснила первый зампред краевого правительства Ольга Антипина.

Следующие изменения в краевом бюджете связаны с тем, что в январе было принято решение о финансировании двух ресурсоснабжающих организаций: «Новая городская инфраструктура Прикамья» и «Березниковская сетевая компания», занимающейся созданием инфраструктуры микрорайона «Любимов».

Поправки в бюджет Прикамья были приняты единогласно.