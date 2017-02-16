В среду, 15 февраля, губернатор Николай Меркушкин провел в Москве ряд рабочих встреч, сообщает правительство Самарской области.

На встрече губернатора Николая Меркушкина с министром образования и науки России Ольгой Васильевой были обсуждены вопросы развития образовательной инфраструктуры в регионе, и рассмотрено дальнейшее участие Самарской области в федеральной программе по строительству и оборудованию новых школ. Так, в прошлом году в рамках этой программы в Самаре построены школы в микрорайонах Крутые Ключи и Волгарь, завершается строительство школы на 1500 мест в Южном городе.

Также Николай Меркушкин обсудил с Ольгой Васильевой финансирование обновления вузовской инфраструктуры. В частности, были рассмотрены варианты реконструкции Ботанического сада при Самарском университете имени С. П. Королева.

В ходе рабочей встречи губернатора Николая Меркушкина с председателем Совета директоров компании АФК «Система» Владимиром Евтушенковым рассмотрено участие компании в ряде инвестиционных проектов в Самарской области, и в частности в агропромышленном комплексе. Кроме того, разговор шел и об участии АФК «Система» в качестве одного из резидентов формирующегося в Самаре «Гагарин-центра».