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09:15 (мск), источник: УНИАН

США будут поддерживать наращивание военного потенциала Украины — Пентагон

В Пентагоне заявили, что США будут в дальнейшем поддерживать наращивание военного потенциала Украины. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте ведомства по итогам встречи главы МИД Украины Павла Климкина с первым заместителем министра обороны США Боба Ворка.

Источник: УНИАН

Отмечается, что Ворк заявил о готовности США продолжать оказывать помощь Киеву для наращивания военного потенциала.

«Ворк подчеркнул, что США по-прежнему решительно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины и укрепление потенциала вооруженных сил Украины. Кроме того, он призвал Украину продолжать реализацию реформ, которые сделают работу оборонных предприятий более эффективным и действенным», — говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН ранее, сенатор-республиканец Джон Маккейн призвал предоставить Украине летальное оружие.

«Да, он был слишком мягким. Давайте выберем другой курс вместе: предоставим Украине оборонное летальное вооружение и сохраним санкции против России», — написал он в Twitter.

Ранее, глава Пентагона Джеймс Маттис заявил, что с Россией надо вести переговоры «с позиции силы».

Маттис подчеркнул, что, как и в «темные дни холодной войны», США продолжают держать открытыми политические каналы сотрудничества и деэскалации разногласий.

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