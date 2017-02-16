Максакову исключат из «Единой России»

Ранее в интервью одному из изданий Максакова заявила, что обладает гражданством Германии.

«Мы получили информацию о двойном гражданстве, это не соответствует статусу члена партии, согласно нашему уставу, и противоречит уставу. Соответственно, мы исключим ее из партии на основе этой нормы», — сказал Метельский.

По его словам, если Максакова не будет согласна с таким решением, она сможет обжаловать его в вышестоящих партийных инстанциях.

Как указал секретарь Московского отделения «Единой России», 16 февраля пройдет заседание регионального политсовета. «Оно будет посвящено рабочим вопросам повестки дня. Может быть, в разделе “разное” мы рассмотрим данную ситуацию», — указал Метельский.