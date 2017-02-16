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09:55 (мск), источник: ТАСС

Максакову исключат из «Единой России»

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Экс-депутата Госдумы Марию Максакову исключат из «Единой России». Об этом ТАСС сообщил секретарь Московского отделения «Единой России» Андрей Метельский.

Источник: РИА "Новости"
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Ранее в интервью одному из изданий Максакова заявила, что обладает гражданством Германии.

«Мы получили информацию о двойном гражданстве, это не соответствует статусу члена партии, согласно нашему уставу, и противоречит уставу. Соответственно, мы исключим ее из партии на основе этой нормы», — сказал Метельский.
По его словам, если Максакова не будет согласна с таким решением, она сможет обжаловать его в вышестоящих партийных инстанциях.

Как указал секретарь Московского отделения «Единой России», 16 февраля пройдет заседание регионального политсовета. «Оно будет посвящено рабочим вопросам повестки дня. Может быть, в разделе “разное” мы рассмотрим данную ситуацию», — указал Метельский.

Комментарии
3
pikalor
Что-то гнить стало активно это дежурно-назначенные патриоты!!!!
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дядя Коля
ЕР , Единая Россия......Будь моя воля , я бы исключил всю вашу нарисованную партию.
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Карина Еркулаева
А раньше куда смотрела ЕР? Что не проверяют на двойное гражданство своих членов партии? Что не знали или прикидывались дурочками? Бардак!
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