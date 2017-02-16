Холманских рассказал о «круге лиц», «заявившихся» на пост губернатора Свердловской области
Полпред президента РФ в УрФО Игорь Холманских заявил, что избрание губернатора в Свердловской области едва ли
Полпред президента РФ в УрФО Игорь Холманских заявил, что избрание губернатора в Свердловской области едва ли
Он отметил, что в последние годы в УрФО прошло пять губернаторских кампаний, «все в рамках действующего законодательства». Того же он ждет и в Свердловской области.
«Кто заявится — те заявятся. Пока рано об этом говорить. Пока есть определннный круг лиц, которые заявились, но обещать — не значит жениться», — сказал полпред, отвечая на вопрос на
На уточняющий вопрос журналиста из Курганской области, не собирается ли Холманских сам попробовать стать свердловским губернатором, полпред ответил:
«Нет, не рассматриваю, есть поручение работать представителем президента в УрФО, других поручений нет. Я буду исполнять поручение президента».
Напомним, действующим губернатором Свердловской области является Евгений Куйвашев, срок его полномочий истекает 29 мая, выборы намечены на сентябрь.