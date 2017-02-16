Холманских: Экономика УрФО начинает выходить из кризиса

Позитивная тенденция — экономика УрФО начинает выходить из кризиса, яркий пример — рост промпроизводства в среднем на 1,6%. Среднероссийский показатель ниже 1,1%. ИПП вырос в пяти из шести субъектов УрФО, важно, что рост отмечен в базовых отраслях, заявил полпред.

По словам Холманских, добыча нефти показала рост 2,4%, природный газ — незначительно, но тоже демонстрирует рост, производство электроэнергии — 0,4%, что тоже свидетельствует о выздоровлении экономики УрФО. Неплохо себя чувствует черная металлургия, есть положительные сдвиги в сельском хозяйстве, отрасль неплохо справляется с программой импортозамещения.

«Несмотря на объективные трудности, не могу не отметить рост строительства, тут речь не идет только о жилом строительстве, есть и другие роды деятельности. Общий рост — 0,65%, что выше среднероссийского показателя, в целом по России наблюдается снижение», — сообщил он журналистам.

Постепенно улучшается финансовое положение предприятий, совокупный убыток снизился в 2,6 раза. Позитивная тенденция в социальной сфере, снизилось число зарегистрированных безработных.

В целом у УрФО улучшилась криминогенная ситуация, уровень преступности в расчете на 100 тыс. населения снизился на 10,8%, почти на 12% снизилось число убийств.

Снижение преступности это важный фактор улучшения социального самочувствия граждан.

Вместе с тем сохраняются негативные тенденции, главная из них, снижение доходов населения, соответственно, снизился товарооборот. Тенденция общая для всех субъектов УрФО.

В пяти из шести субъектов снизилась реальная зарплата, рост замечен только в ЯНАО.

Непростая ситуация в жилищном комплексе, общий ввод площадей составил только 79% от площадей, введенных в предыдущем году. Целевой показатель достигнут только в Тюменской области, небольшой рост — в Курганской области.

Полпред предположил, что ситуация в 2017 году улучшится.