Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Алисы до Мальвины: что стало с кумирами из фильмов детства
Туристов из РФ дважды закидали камнями в дружественной стране
14 вещей, которые делают интерьер морально устаревшим
Бывшая няня детей Пугачевой рассказала, как Примадонна воспитывает сына и дочь
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
Счастливы вместе: портреты пар, отметивших 50, 60 и 70 лет бракаФотогалерея супругов, которым уже давно не нужно доказывать свои чувства в День святого Валентина. Как отмечают крупные годовщины свадеб пары со всего света
В самой многодетной семье России появился 76 ребенок
Филипп Киркоров готов снова стать папой
Банки массово снизили ставки по ипотеке
Лучшие сооружения для признаний в любви (фото)
«Назад дороги нет»: эксперт о заявлениях Трампа по Крыму
В Москве негодуют: СМИ о действиях США на Украине
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
Стефания Маликова поделилась архивными фотографиями
Дмитрий Тарасов показал новую хозяйку своего дома - СМИ
Коллектив Лепса ушёл от певца в полном составе
Фото дня: в гараже нашли очень редкий «Рафик»
5 новых способов владения машиной
Фоторепортажи
8Бабочки из шрамов
12«Шедевры Византии» представили в Третьяковской галерее
9Колесница для королевских похорон
9Самый грязный город в мире
10:04 (мск), источник: ИА REGNUM

Ольга Голодец проверит федеральный центр нейрохирургии в Новосибирске

Заместитель председателя правительства посетить Новосибирскую область 17 февраля в ходе рабочей поездки.

Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец 17 февраля в рамках рабочей поездки посетит Новосибирскую область. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Вместе с губернатором области Владимиром Городецким она примет участие в церемонии открытия клинического госпиталя «Авиценна» «Мать и дитя», где будут показаны возможности нового медицинского центра, а также побывает в федеральном центре нейрохирургии.

Отметим, что федеральная группа компаний «Мать и дитя» в расширение медицинского центра в Новосибирске вложила около 1,3 млрд рублей. В 2014 года ГК приобрела медицинский центр «Авиценна» за $45,5 млн. Сейчас будет открыто новое крыло клиники.

ФГБУ «Федеральный центр нейрохирургии» министерства здравоохранения РФ начал работу в сентябре 2012 года. Центр построен в рамках национального проекта «Здоровье» и рассчитан на оказание помощи жителям Сибирского, Дальневосточного федеральных округов и других регионов России.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Росгвардия: Первые итоги и новая репутация
Сергей Лавров и Рекс Тиллерсон встретятся в четверг в Бонне
Бывший депутат Госдумы Михеев объявлен в федеральный розыск
На Украине вступил в силу чрезвычайный режим в энергетике
Задержана вторая подозреваемая в убийстве брата Ким Чен Ына
Максакову исключат из «Единой России»
Власти Венесуэлы прекратили вещание CNN на испанском языке
Найдена статья Черчилля о существовании внеземной жизни
Спорт
«Краснодар», «Ростов» и «Зенит» стартуют в плей-офф ЛЕ В четверг три российских клуба проведут свои первые матчи в 1/16 финала футбольной Лиги Европы
Авто
В сети появились фотографии гибнущего завода ЗИЛ Фотограф сумел пробраться на территорию корпусов Завода имени Лихачёва, которые пока не снесены
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
От Алисы до Мальвины: что стало с кумирами из фильмов детства Мы все это делали: влюблялись в героев любимых фильмов и актеров, которые их сыграли. Вспоминаем 10 главных секс-символов советских подростков и рассказываем, как сложились их карьеры после судьбоносных ролей
Недвижимость
Квартплата в Петербурге выросла на 4% за месяц
В России увеличили налог на недостроенные дома
Здания, построенные во имя любви (фото)
Стал известен маршрут открытого метро в Петербурге
Леди
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото) А вам слабо пройти пешком 200 километров, переехать в другую страну, стать художницей или преподавателем йоги?
Дети
Бывшая няня детей Пугачевой рассказала, как Примадонна воспитывает сына и дочь Лиза и Гарри Галкины живут в разных комнатах и учат французский.
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь