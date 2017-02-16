Омский Минздрав подписал контракты на лекарства льготникам на 645 млн

В Омской области провели аукционы по льготному лекарственному обеспечению и заготовке льготных препаратов в объеме полугодовой потребности, сообщили в региональном министерстве здравоохранения. Сумма контрактов составила 645,24 млн рублей.

Лекарства по льготным рецептам можно получить в аптеках «Омское лекарство». С начала 2017 года таких рецептов было выписано более 134 тысяч на общую сумму 221,86 млн рублей, уточнила заместитель министра здравоохранения Людмила Шукиль.

Добавим, для вопросов омичей по обеспечению льготными лекарствами действует горячая линия: 23−18−62. По вопросам получения обезболивающей терапии онкологическим больным можно обратиться по телефону: 93−43−21.