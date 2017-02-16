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10:29 (мск), источник: Nakanune.ru

Холманских заявил, что телеканал «Ермак» возобновит работу через один-два месяца

Полпред президента РФ в УрФО Игорь Холманских заявил, что телеканал «Ермак» — важный информационный ресурс, и в ближайшее время он обязательно возобновит вещание.

Источник: Nakanune.ru

«Это действительно важный информационный ресурс, который интересен для многих жителей округа, и у него есть свой зритель», — подчеркнул Игорь Холманских на пресс-конференции. П.

о его словам, трудности, которые переживает телеканал, связаны с экономическими проблемами. Аппарат полномочного представителя всегда поддерживал это СМИ, но оно никогда не было на бюджетном финансировании, это коммерческий проект, подчеркнул Игорь Холманских.

«Проблемы на рынке рекламы существуют, вторая проблема — переход на “цифру”, и “Ермак” не попал в обязательный мультиплекс. Надо выстраивать новые схемы взаимодействия», — прокомментировал но.

По его мнению, сейчас первостепенная задача — рассчитаться с долгами по зарплате перед сотрудниками, в ближайшее время задолженность должна быть ликвидирована.

«Есть несколько вариантов возобновления работы телекомпании, надо их оценить. Месяц-два или меньше, и «Ермак» начнет свою работу, — заключил Игорь Холманских.

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