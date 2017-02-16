Холманских заявил, что телеканал «Ермак» возобновит работу через один-два месяца

«Это действительно важный информационный ресурс, который интересен для многих жителей округа, и у него есть свой зритель», — подчеркнул Игорь Холманских на пресс-конференции. П.

о его словам, трудности, которые переживает телеканал, связаны с экономическими проблемами. Аппарат полномочного представителя всегда поддерживал это СМИ, но оно никогда не было на бюджетном финансировании, это коммерческий проект, подчеркнул Игорь Холманских.

«Проблемы на рынке рекламы существуют, вторая проблема — переход на “цифру”, и “Ермак” не попал в обязательный мультиплекс. Надо выстраивать новые схемы взаимодействия», — прокомментировал но.

По его мнению, сейчас первостепенная задача — рассчитаться с долгами по зарплате перед сотрудниками, в ближайшее время задолженность должна быть ликвидирована.