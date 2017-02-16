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10:39 (мск), источник: ТАСС

Поклонская просит прокурора Крыма проверить дела о смерти пациентов из-за действий врачей

Депутат пояснила, что к ней поступают множественные обращения от крымчан по вопросам оказания ненадлежащей медпомощи в республике.

Источник: РИА "Новости"

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 февраля. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Депутат Госдумы Наталья Поклонская обратилась к прокурору Крыма Олегу Камшилову с просьбой проверить все уголовные дела о врачебных ошибках, возбужденные в регионе, а также действия республиканского Минздрава, который не увидел в случаях гибели пациентов нарушений со стороны медиков. Копия депутатского запроса есть в распоряжении ТАСС.

«Прошу дать поручение об изучении и анализе материалов доследственных проверок и уголовных дел (находящихся в производстве, прекращенных и приостановленных) данной категории (о врачебных ошибках — прим. ТАСС), дав оценку соблюдению требований законодательства при проведении органами следствия проверок, следственных действий и принятия решений, а также всем заключениям Минздрава Республики Крым, по которым не установлены нарушения, а органами следствия при этом приняты решения о наличии признаков состава уголовного преступления», — говорится в депутатском запросе Поклонской.

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Она пояснила, что к ней поступают множественные обращения от крымчан «по вопросам оказания ненадлежащей медицинской помощи в Республике Крым». Между тем, как утверждает парламентарий, Минздрав Крыма игнорирует «выявленные территориальным органом Росздравнадзора факты нарушения со стороны врачей, приведших к смерти больных или их инвалидности», хотя по этим случаям были возбуждены уголовные дела. В своем запросе она привела примеры врачебных ошибок, которые произошли в Ялтинской больнице № 1, в центральной городской больнице Красноперекопска, Сакской районной больнице и т. п.

При этом Поклонская заявила, что по всем указанным в ее запросе случаям проверки со стороны Минздрава Крыма «либо не проводились, либо давались заключения о соответствии проведенного лечения нормативным требованиям». «Таким образом за три года не настроена работа подразделений внутриведомственного контроля по обеспечению качества медицинской помощи», — считает депутат.

ТАСС пока не располагает комментариями Минздрава Крыма.

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