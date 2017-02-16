Поклонская просит прокурора Крыма проверить дела о смерти пациентов из-за действий врачей

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 февраля. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Депутат Госдумы Наталья Поклонская обратилась к прокурору Крыма Олегу Камшилову с просьбой проверить все уголовные дела о врачебных ошибках, возбужденные в регионе, а также действия республиканского Минздрава, который не увидел в случаях гибели пациентов нарушений со стороны медиков. Копия депутатского запроса есть в распоряжении ТАСС.

«Прошу дать поручение об изучении и анализе материалов доследственных проверок и уголовных дел (находящихся в производстве, прекращенных и приостановленных) данной категории (о врачебных ошибках — прим. ТАСС), дав оценку соблюдению требований законодательства при проведении органами следствия проверок, следственных действий и принятия решений, а также всем заключениям Минздрава Республики Крым, по которым не установлены нарушения, а органами следствия при этом приняты решения о наличии признаков состава уголовного преступления», — говорится в депутатском запросе Поклонской.