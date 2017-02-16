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11:15 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

В Москве наградили почетного консула Беларуси в Тюмени

В Москве в Деловом и культурном комплексе посольства Беларуси в России прошла торжественная церемония вручения Почетной грамоты Национального собрания Беларуси почетному генеральному консулу страны в Тюмени Владимиру Шугле.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Награда присуждена за заслуги в укреплении межгосударственных и межпарламентских связей между Беларусью и Россией.

И Владимир Шугля, и Игорь Петришенко высказались за активное развитие народной дипломатии.

Вручая грамоту, посол Беларуси в России Игорь Петришенко поздравил Владимира Шуглю с юбилеем и отметил, что в Союзном государстве Владимира Федоровича знают как последовательного и принципиального сторонника развития и углубления белорусско-российских отношений, видного общественного деятеля, прозаика и поэта.

Он напомнил, что Шугля являлся почетным консулом Беларуси с 2009 по июнь 2015 года. Тогда при его участии был реализован ряд проектов по продвижению белорусской продукции, что позволило значительно увеличить ее экспорт в Тюменскую область. В 2013 году он достиг максимального значения — 135 млн долларов и в сравнении с 2009 годом вырос в 2,6 раза. В Тюменском регионе был создан совместный выставочно-дилерский центр «Пышминская долина» на базе компании «ТехноЦентр», где представлен полный перечень выпускаемой белорусской сельхозтехники. А в 2015 году Владимир Шугля стал первым в истории белорусской дипломатии почетным генеральным консулом Беларуси. Расширился и его консульский округ: к Тюменскому региону и двум автономным округам добавились Курганская и Омская области.

— У нас большие планы, я думаю, что все, что мы с вами наметили, надо обязательно реализовать, — заметил Игорь Петришенко. — Народная дипломатия, которая развивается благодаря таким людям, как вы, является цементирующим основанием для развития белорусско-российских интеграционных отношений, эти отношения будут развиваться только по восходящей.

В ответном слове Владимир Шугля отметил важность укрепления народной дипломатии, сохранения белорусско-российских культурных связей, рассказал о возможностях развития торгово-экономического сотрудничества. А затем к удовольствию присутствующих продекламировал свои стихи.

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