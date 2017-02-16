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10:35 (мск), источник: УНИАН

В ЕС предупредили о последствиях блокады «Л/ДНР»

В Европейском Союзе призвали немедленно прекратить блокаду железнодорожного сообщения на Донбассе, которая может привести к энергетическому кризису в Украине, в результате которого пострадают граждане по обе стороны линии соприкосновения.

Источник: УНИАН

Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря Евросоюза собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе.

«Блокада железнодорожного сообщения между районами под контролем правительства и теми, которые в настоящее время находятся за пределами его контроля, противоречит очень необходимому комплексному подходу к украинским гражданам, проживающим на неподконтрольной территории. Те, кто отвечают за блокаду, должны прекратить свои действия, а власть должна решить эту проблему в первоочередном порядке», — говорится в комментарии.

В ЕС отметили, что в результате блокады эксплуатация крупных электростанций в ближайшее время может оказаться под угрозой.

Это может вызвать серьезный энергетический кризис в стране, что повлияет на граждан Украины по обе стороны линии соприкосновения.

В этой связи спикер приветствовал принятый в январе правительством План действий для отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

«Вместе с тем для решения проблемы незаконной торговли и контрабанды важное значение имеет увеличение прозрачности движения грузов через линию контроля. Мы призываем власти Украины активизировать усилия в этом направлении», — говорится в комментарии.

В ЕС также отметили, что Минские договоренности «остаются основой для мирного и долгосрочного урегулирования конфликта». «ЕС по-прежнему твердо выступает в поддержку суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности Украины», — подчеркнул спикер.

Как сообщал УНИАН, в конце января воины АТО и некоторые народные депутаты инициировали блокаду железнодорожных переходов, по которым антрацит поставляется с временно неконтролируемых территорий для работы ТЭС Украины. По данным правительства, все поставки были остановлены 10 февраля 2017 года. По данным компании «Укрэнерго» — оператора объединенной энергосистемы, существующий запас антрацита (842 тыс. тонн на 12 февраля) может быть использован в течение 40 дней.

В результате этой блокады под угрозой оказалось надежное энергоснабжение отраслей и других потребителей, поэтому 15 февраля Кабинет министров Украины на внеочередном заседании принял решение о введении чрезвычайного положения на рынке электроэнергии, которое предусматривает сокращение потребления дефицитного угля антрацитовой группы при обеспечении полной стабильности работы энергосистемы страны.

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