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10:35 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Придется меньше есть: Гаффнеру дали на жизнь 10 тысяч в месяц

Пока идет процедура банкротства.

Источник: УралИнформБюро

Свердловский арбитраж выделил депутату Заксобрания Илье Гаффнеру, проходящему процедуру банкротства, деньги «на жизнь». Ходатайство об исключении определенной суммы из конкурсной массы имущества парламентарий подал в январе, передает «Уралинформбюро».

Гаффнер просил вернуть ему 208,5 тысячи рублей на повседневные нужды. Он выставил «счет» за предыдущие несколько месяцев и на будущее — до окончания срока конкурсного производства (11 мая 2017 года). Суд снизил размер суммы «на жизнь» и сократил срок «содержания» на 2 месяца.

В результате из конкурсной массы будет исключено порядка 126 тысяч рублей — размер прожиточного минимума на депутата (10 653 рубля) и на трех несовершенных детей, находящихся у него на иждивении (30 621).

Илья Гаффнер был признан банкротом в августе 2016 года, была открыта процедура реализации имущества. До банкротства депутата довело поручительство по кредиту, выданному Россельхозбанком агропредприятию «Шиловское». Сумма долга превышает 160 миллионов рублей.

Стоит отметить, Гаффнер прославился советом меньше есть в ответ на вопрос «Как выжить в кризис?».

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