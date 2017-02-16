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10:36 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Анатолий Чубайс приехал в Новосибирск с делегацией «Роснано»

Председателем Правления компании «Роснано» Анатолий Чубайс познакомится с ведущими разработками, созданными в Новосибирской области за последнее время, сообщает областное правительство.

Анатолий Чубайс приехал в Новосибирск с делегацией «Роснано», сообщает областное правительство.

В Новосибирске с 16 по 18 февраля будет работать делегация «Роснано» во главе с Председателем Правления Анатолием Чубайсом. Делегация примет участие в нескольких мероприятиях.

16 февраля Анатолий Чубайс вместе с Владимиром Городецким осмотрит площадку завода «Лиотех-Инновации» по производству литий-ионных аккумуляторов.

17 февраля делегации презентуют проект «OCSiAl.ru» по производству углеродных нанотрубок «Graphetron 1.0» в технопарке Академгородка.

18 февраля Владимир Городецкий и Анатолий Чубайс подведут итоги рабочей поездки.

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