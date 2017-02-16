Анатолий Чубайс приехал в Новосибирск с делегацией «Роснано», сообщает областное правительство.

В Новосибирске с 16 по 18 февраля будет работать делегация «Роснано» во главе с Председателем Правления Анатолием Чубайсом. Делегация примет участие в нескольких мероприятиях.