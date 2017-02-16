Анатолий Чубайс приехал в Новосибирск с делегацией «Роснано»
Председателем Правления компании «Роснано» Анатолий Чубайс познакомится с ведущими разработками, созданными в Новосибирской области за последнее время, сообщает областное правительство.
Председателем Правления компании «Роснано» Анатолий Чубайс познакомится с ведущими разработками, созданными в Новосибирской области за последнее время, сообщает областное правительство.
Анатолий Чубайс приехал в Новосибирск с делегацией «Роснано», сообщает областное правительство.
В Новосибирске с 16 по 18 февраля будет работать делегация «Роснано» во главе с Председателем Правления Анатолием Чубайсом. Делегация примет участие в нескольких мероприятиях.
16 февраля Анатолий Чубайс вместе с Владимиром Городецким осмотрит площадку завода «Лиотех-Инновации» по производству
17 февраля делегации презентуют проект «OCSiAl.ru» по производству углеродных нанотрубок «Graphetron 1.0» в технопарке Академгородка.
18 февраля Владимир Городецкий и Анатолий Чубайс подведут итоги рабочей поездки.