Беларусь рассчитывает на подписание с Россией договора по нефти и газу на следующей неделе
16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко рассчитывает на подписание с Россией договора по нефти и газу на следующей неделе. Об этом он заявил сегодня журналистам в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.
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«В пятницу-субботу мы провели очередные переговоры, составили проект договора с моим коллегой Дворковичем. Сейчас этот протокол находится на рассмотрении у российского руководства. Надеюсь, что на следующей неделе он увидит свет», — сказал вице-премьер.