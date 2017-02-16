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10:55 (мск), источник: БЕЛТА

Беларусь рассчитывает на подписание с Россией договора по нефти и газу на следующей неделе

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко рассчитывает на подписание с Россией договора по нефти и газу на следующей неделе. Об этом он заявил сегодня журналистам в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

«В пятницу-субботу мы провели очередные переговоры, составили проект договора с моим коллегой Дворковичем. Сейчас этот протокол находится на рассмотрении у российского руководства. Надеюсь, что на следующей неделе он увидит свет», — сказал вице-премьер.

Будет дополнено.

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