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10:41 (мск), источник: Интерфакс

В США пройдет акция «День без иммигрантов»

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU — Иммигранты планируют не выйти на работу в четверг в ряде крупных американских городов в рамках акции «День без иммигрантов», сообщает агентство AP.

Источник: Reuters
Фоторепортаж
Указ Трампа о мигрантах спровоцировал протесты

Участники акции своими действиями хотят продемонстрировать, насколько важную роль играют иммигранты в экономике США, а также выразить недовольство иммиграционной политикой президента США Дональда Трампа. Ожидается, что акции пройдут по всей стране, в том числе в Вашингтоне, Бостоне, Филадельфии, Хьюстоне, Чикаго и Нью-Йорке.

В конце января Трамп подписал указ, согласно которому на 120 дней ограничивается въезд в США беженцев и на 90 дней приостанавливается въезд в США из стран с преимущественно мусульманским населением — Ирака, Сирии, Ирана, Судана, Ливии, Сомали и Йемена.

Запрет был приостановлен федеральным судом, администрация попыталась оспорить запрет в апелляционном суде, однако получила отказ. В свою очередь Трамп пообещал продолжить юридическую борьбу.

Комментарии
12
Хан Югры
Т.е. акция без АБ, Мехтиева и Антошкина? Против них и без них :)))
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Эдуард Иванов
Так вроде уже как с месяц без главного иммигранта. А вообще..... Часто бываю в Белоруссии. И там улицы метут, вы не поверите, белорусы. И дороги латают белорусы. Душа прям поет и отдыхает. Это я к чему? Иммигранты летят туда где дэнги. Любые дэнги. Но лучше халявные.
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vesta
с АВ
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