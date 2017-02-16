Депутат Госдумы РФ от Башкирии прокомментировал предательство экс-коллеги

В декабре они получили гражданство Украины. Отметим, что в России Вороненкова подозревают в причастности к рейдерскому захвату здания в центре Москвы. Со вчерашнего дня он находится в федеральном розыске.

Александр Ющенко, депутат Госдумы от Башкортостана и пресс-секретарь КПРФ дал свою оценку поведения экс-коллеги:

— Весь седьмой созыв с Денисом Николаевичем сидели рядом, кабинеты у нас были по соседству. Денис Вороненков молчит, не отвечает на вопросы российских депутатов. На войне бывают герои, бывают и предатели. Знаю его достаточно хорошо: у него завышенная самооценка, вызванная тем, что он никогда не работал на практической работе, а ходил всегда по верхам. Могут быть какие угодно недопонимания с властью, с законом, но есть грань, которую не переходят. Таким образом, он окончательно разрывает отношения со страной.