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10:55 (мск), источник: PROUFU.ru

Депутат Госдумы РФ от Башкирии прокомментировал предательство экс-коллеги

Денис Вороненков, который не смог переизбраться в Думу седьмого созыва по одномандатному округу от КПРФ, в октябре прошлого года перебрался в Киев вместе с супругой Марией Максаковой, оперной певицей и экс-депутатом Госдумы от «Единой России».

В декабре они получили гражданство Украины. Отметим, что в России Вороненкова подозревают в причастности к рейдерскому захвату здания в центре Москвы. Со вчерашнего дня он находится в федеральном розыске.

Александр Ющенко, депутат Госдумы от Башкортостана и пресс-секретарь КПРФ дал свою оценку поведения экс-коллеги:

— Весь седьмой созыв с Денисом Николаевичем сидели рядом, кабинеты у нас были по соседству. Денис Вороненков молчит, не отвечает на вопросы российских депутатов. На войне бывают герои, бывают и предатели. Знаю его достаточно хорошо: у него завышенная самооценка, вызванная тем, что он никогда не работал на практической работе, а ходил всегда по верхам. Могут быть какие угодно недопонимания с властью, с законом, но есть грань, которую не переходят. Таким образом, он окончательно разрывает отношения со страной.

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В КПРФ сообщили, что планируют исключить бывшего депутата из партии на пленуме в апреле.

Денис Вороненков не собирается возвращаться на родину. Его жена тоже очень довольна жизнью в Киеве, говорят, что столица Украины очень добрая, отзывчивая, приветливая, а Москва всегда была злой и чёрствой.

Ранее оперная певица состояла в гражданском браке с вором в законе, уроженцем Башкирии Владимиром Тюриным (один из лидеров «Братской» организованной преступной группировки и так называемой «русской мафии» в Испании). У них двое общих детей — сын Илья и дочь Людмила. Самое удивительное, что Мария Максакова продолжает ездить в Петербург и выступать там в Мариинке.

Буквально вчера секретарь генсовета «Единой России» Сергей Неверов заявил, что в партии ничего не знали о втором гражданстве Мария Максаковой в Германии, но это не помешала ей стать депутатом прошлого созыва. Он сказал, что она обманула всех. Однако в это сложно поверить в связи с тем, что все кандидаты в депутаты проходят тщательную проверку в правоохранительных органах до регистрации в ЦИК.

Переехав в Киев, Денис Вороненков даёт показания по делу о госизмене Виктора Януковича.

Специально для ProUfu.ru Фаиз Харрасов.

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