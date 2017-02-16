Рафаэлю Хакимову вручили почетный знак Госсовета РТ «За вклад в развитие парламентаризма»

В повестку дня включены 34 вопроса. Депутаты планируют обсудить 11 республиканских законопроектов — все в первом чтении, а также 17 проектов федеральных законов и инициатив субъектов РФ.

Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин отметил, что на заседание приглашены представители политических партий, не представленных в республиканском парламенте. «Из 65 партий о своем участии заявили десять», — сказал он.

Представители непарламентских партий примут участие в обсуждении законопроекта «О нематериальном культурном наследии в РТ», подготовленного к рассмотрению в первом чтении.

Фарид Мухаметшин напомнил, что 12 февраля 70 лет исполнилось вице-президенту и действительному члену Академии наук РТ, директору Института истории имени Ш. Марджани Рафаэлю Хакимову. Ему был вручен почетный знак Госсовета РТ «За вклад в развитие парламентаризма».

«Я ушел из активной политической жизни, но есть время писать книги», — отметил Рафаэль Хакимов, поблагодарив за поощрение.

Напомним, ученый являлся членом делегации Татарстана при выработке и принятии Договора между РТ и РФ «О взаимном делегировании предметов ведения и полномочий между органами государственной власти РФ и органами государственной власти РТ».

В заседании парламента республики принимают участие Президент Татарстана Рустам Минниханов и Государственный советник РТ Минтимер Шаймиев.