В «Справедливой России» рассказали о местонахождении депутата Михеева

«Мы с Олегом Леонидовичем недавно говорили по Viber. Он мне заявил буквально следующее: “Говори всем однозначно, что дело было возбуждено незаконно, велось незаконно, а теперь его и завершают незаконно”. Он сейчас находится в Москве, сказал, что кто хочет, тот его найдет», — рассказала Анохина.

По ее словам, Михеев сохранил за собой руководящий пост в региональном отделении «Справедливой России». «Его не исключали из партии. Он по-прежнему председатель регионального отделения «Справедливой России», — подчеркнула она.

О том, что Михеев объявлен в федеральный розыск, ранее сообщил «Коммерсанту» руководитель пресс-службы Волгоградского областного суда Александр Чернов. Он пояснил, что экс-депутата объявили в розыск, потому что он не изучил и не подписал обвинительное заключение по делу о мошенничестве. Из-за этого дело не может быть передано в суд.