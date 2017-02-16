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13:02 (мск), источник: РБК

В «Справедливой России» рассказали о местонахождении депутата Михеева

Глава отделения «Справедливой России» в Волгоградской области Олег Михеев, объявленный в федеральный розыск, находится в настоящее время в Москве. Об этом РБК сообщила руководитель PR-службы волгоградского отделения партии Наталья Анохина.

«Мы с Олегом Леонидовичем недавно говорили по Viber. Он мне заявил буквально следующее: “Говори всем однозначно, что дело было возбуждено незаконно, велось незаконно, а теперь его и завершают незаконно”. Он сейчас находится в Москве, сказал, что кто хочет, тот его найдет», — рассказала Анохина.

По ее словам, Михеев сохранил за собой руководящий пост в региональном отделении «Справедливой России». «Его не исключали из партии. Он по-прежнему председатель регионального отделения «Справедливой России», — подчеркнула она.

О том, что Михеев объявлен в федеральный розыск, ранее сообщил «Коммерсанту» руководитель пресс-службы Волгоградского областного суда Александр Чернов. Он пояснил, что экс-депутата объявили в розыск, потому что он не изучил и не подписал обвинительное заключение по делу о мошенничестве. Из-за этого дело не может быть передано в суд.

Дело в отношении Михеева было возбуждено еще в 2013 году. Тогда же Госдума дала согласие на снятие с него депутатской неприкосновенности. В окончательной редакции обвинения ему инкриминировали «покушение на особо крупное мошенничество» (ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, Михеев попытался похитить 2,1 млрд руб. у Промсвязьбанка, который в 2008 году купил Волгопромбанк, председателем совета директоров которого являлся экс-депутат.

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