Игорь Холманских: Рано говорить о решении проблем с приходом Тунгусова
Полпред президента РФ в УрФО Игорь Холманских оценил работу Владимира Тунгусова в администрации губернатора Свердловской области, передает корреспондент Накануне.RU.
Полпред президента РФ в УрФО Игорь Холманских оценил работу Владимира Тунгусова в администрации губернатора Свердловской области, передает корреспондент Накануне.RU.
«Мы стараемся не вмешиваться в кадровую политику органов власти. Если призывают кадры из муниципалитетов, наверное, это правильно. Насколько это помогает в урегулировании тех или иных политических событий… Мы обсуждали изменение транспортной схемы, наверное, рано говорить об урегулировании проблем, если такой технический процесс был политизирован», — прокомментировал полпред.