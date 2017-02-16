Игорь Холманских: Рано говорить о решении проблем с приходом Тунгусова

«Мы стараемся не вмешиваться в кадровую политику органов власти. Если призывают кадры из муниципалитетов, наверное, это правильно. Насколько это помогает в урегулировании тех или иных политических событий… Мы обсуждали изменение транспортной схемы, наверное, рано говорить об урегулировании проблем, если такой технический процесс был политизирован», — прокомментировал полпред.