Борис Дубровский сегодня работает в Сколково

Губернатор Челябинской области возглавил в инновационном центре «Сколково» делегацию предприятий региона.

В составе делегации Челябинской области представители таких предприятий, как ММК, ПО «Маяк», АЗ «Урал», ЗЭМЗ, «Папилон», «Андроидная техника», Саткинский чугуно-плавильный завод, «Тридиви» и другие — всего более 20 компаний, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

«Сколково» — это та площадка, где обсуждаются новые подходы и идеи. Поэтому у нас не было никаких проблем с формированием делегации. Бизнес Челябинской области хорошо представляет, что для эффективного развития свою стратегию необходимо выстраивать вокруг новых интеллектуальных продуктов. И в Челябинской области есть все виды поддержки этих направлений, — подчеркнул Борис Дубровский.

Глава региона напомнил, что региональные власти вышли с предложением об открытии в Челябинской области филиала «Сколково» и получили предварительное согласие председателя правительства РФ Дмитрия Медведева, рассказали в пресс-службе.

«Мы заинтересованы в том, чтобы оказать поддержку по выходу на российские и зарубежные рынки тех идей и проектов, которые формируются сегодня в Челябинской области. “Сколково” — идеальный мостик между компаниями разных регионов», — отметил председатель правления фонда «Сколково» Игорь Дроздов.