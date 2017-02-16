Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Алисы до Мальвины: что стало с кумирами из фильмов детства
Сбежавшую из России знаменитую певицу уволили из Гнесинки
14 вещей, которые делают интерьер морально устаревшим
Филипп Киркоров готов снова стать папой
Собчак против Брежневой: последний шанс
Продуктовые карточки: как это будет работать?Ответы на основные вопросы по продовольственным талонам для малоимущих
Беременная Ирина Шейк устроила пикник на пляже
Бывшая няня детей Пугачевой рассказала, как Примадонна воспитывает сына и дочь
Ипотечные ставки в России рекордно упадут к концу года
Сенаторы одобрили закон о бессрочной приватизации
«Назад дороги нет»: эксперт о заявлениях Трампа по Крыму
В Москве негодуют: СМИ о действиях США на Украине
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
«И обвинить нельзя»: депутат Рады о связях Порошенко с ИГИЛ
Донецк сотряс мощнейший взрыв: СМИ о подробностях
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
12«Шедевры Византии» представили в Третьяковской галерее
10Ежегодный Венецианский карнавал
10Авария на крупнейшей в США плотине
9Колесница для королевских похорон
11:30 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Борис Дубровский сегодня работает в Сколково

Он возглавляет делегацию предприятий региона.

Губернатор Челябинской области возглавил в инновационном центре «Сколково» делегацию предприятий региона.

В составе делегации Челябинской области представители таких предприятий, как ММК, ПО «Маяк», АЗ «Урал», ЗЭМЗ, «Папилон», «Андроидная техника», Саткинский чугуно-плавильный завод, «Тридиви» и другие — всего более 20 компаний, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

«Сколково» — это та площадка, где обсуждаются новые подходы и идеи. Поэтому у нас не было никаких проблем с формированием делегации. Бизнес Челябинской области хорошо представляет, что для эффективного развития свою стратегию необходимо выстраивать вокруг новых интеллектуальных продуктов. И в Челябинской области есть все виды поддержки этих направлений, — подчеркнул Борис Дубровский.

Глава региона напомнил, что региональные власти вышли с предложением об открытии в Челябинской области филиала «Сколково» и получили предварительное согласие председателя правительства РФ Дмитрия Медведева, рассказали в пресс-службе.

«Мы заинтересованы в том, чтобы оказать поддержку по выходу на российские и зарубежные рынки тех идей и проектов, которые формируются сегодня в Челябинской области. “Сколково” — идеальный мостик между компаниями разных регионов», — отметил председатель правления фонда «Сколково» Игорь Дроздов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Известный спортсмен избил бывшую жену из-за алиментов
Известная актриса задолжала более полумиллиона долларов
Парень скончался у аптеки из-за отказа в продаже лекарства
Сергей Лавров и Рекс Тиллерсон встретятся в четверг в Бонне
Ткачев назвал укрепление рубля ударом для российской экономики
На Украине введен чрезвычайный режим в энергетике
Задержана вторая подозреваемая в убийстве брата Ким Чен Ына
Максакову исключат из «Единой России»
В США пройдет акция «День без иммигрантов»
В Венесуэле прекращено вещание CNN на испанском языке
Спорт
Как «Ростов», «Зенит» и «Краснодар» подготовились к Лиге Европы Сегодня «Ростов», «Зенит» и «Краснодар» проведут первые официальные матчи в 2017 году. Время подвести итоги их межсезонной деятельности
Авто
В сети появились фотографии гибнущего завода ЗИЛ Фотограф сумел пробраться на территорию корпусов Завода имени Лихачёва, которые пока не снесены
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
От Алисы до Мальвины: что стало с кумирами из фильмов детства Мы все это делали: влюблялись в героев любимых фильмов и актеров, которые их сыграли. Вспоминаем 10 главных секс-символов советских подростков и рассказываем, как сложились их карьеры после судьбоносных ролей
Недвижимость
Банки массово снизили ставки по ипотеке
Стало известно, что россияне сделают с бесплатными участками
Здания, построенные во имя любви (фото)
В квартирах россиян установят газоанализаторы
Леди
Как одеваются в скандинавских странах (фото) О скандинавском стиле рассказали креативный директор журнала из Швеции, блогер из Норвегии и студентка из Дании.
Дети
Беременная Ирина Шейк устроила пикник на пляже Российская супермодель и ее бойфренд, голливудский актер Брэдли Купер, отпраздновали День всех влюбленных на берегу океана.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь