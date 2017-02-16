Борис Дубровский сегодня работает в Сколково
Он возглавляет делегацию предприятий региона.
Он возглавляет делегацию предприятий региона.
Губернатор Челябинской области возглавил в инновационном центре «Сколково» делегацию предприятий региона.
В составе делегации Челябинской области представители таких предприятий, как ММК, ПО «Маяк», АЗ «Урал», ЗЭМЗ, «Папилон», «Андроидная техника», Саткинский
«Сколково» — это та площадка, где обсуждаются новые подходы и идеи. Поэтому у нас не было никаких проблем с формированием делегации. Бизнес Челябинской области хорошо представляет, что для эффективного развития свою стратегию необходимо выстраивать вокруг новых интеллектуальных продуктов. И в Челябинской области есть все виды поддержки этих направлений, — подчеркнул Борис Дубровский.
Глава региона напомнил, что региональные власти вышли с предложением об открытии в Челябинской области филиала «Сколково» и получили предварительное согласие председателя правительства РФ Дмитрия Медведева, рассказали в
«Мы заинтересованы в том, чтобы оказать поддержку по выходу на российские и зарубежные рынки тех идей и проектов, которые формируются сегодня в Челябинской области. “Сколково” — идеальный мостик между компаниями разных регионов», — отметил председатель правления фонда «Сколково» Игорь Дроздов.