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11:32 (мск), источник: Nakanune.ru

Игорь Холманских: проект Томинского ГОК пройдет дополнительные экспертизы

Полпред президента РФ в УрФО Игорь Холманских заявил, что новый проект Томинского ГОК пройдет дополнительные экспертизы. Об этом он сообщил на пресс-конференции, передает корреспондент Накануне.RU.

Источник: Nakanune.ru

По словам полпреда, РМК была вынуждена сделать новый проект Томинского ГОК, предусматривающий размещение хвостов ГОКа в Коркинском разрезе, по результатам экспертизы.

«Первоначальным проектом, который предполагалось реализовать в рамках строительная Томинского ГОК, предполагалось, что куда-то надо складировать остатки горной породы. Они планировали методом химического выщелачивания получать полезные ископаемые, но общественный резонанс не то, чтобы заставил, а сподвиг правительство на дополнительные экспертизы. Она проводилась силами горной академии. По ее результатам было рекомендовано отказаться от химического выщелачивания, это могло принести вред. РМК была вынуждена от этого отказаться и было рекомендовано рассмотреть строительство пульпопровода от ГОКа до Коркинского разреза», — отметил он.

По мнению Игоря Холманских, строительство пульпопровода закрывает проблему захламления территории отходами работы Томинского ГОКа, а также рекультивации Коркинского карьера.

По словам полпреда, в настоящий момент высокая степень готовности для начала строительства ГОКа, но определенные экспертизы проект еще пройдет.

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