Игорь Холманских: проект Томинского ГОК пройдет дополнительные экспертизы
Полпред президента РФ в УрФО Игорь Холманских заявил, что новый проект Томинского ГОК пройдет дополнительные экспертизы. Об этом он сообщил на
Полпред президента РФ в УрФО Игорь Холманских заявил, что новый проект Томинского ГОК пройдет дополнительные экспертизы. Об этом он сообщил на
По словам полпреда, РМК была вынуждена сделать новый проект Томинского ГОК, предусматривающий размещение хвостов ГОКа в Коркинском разрезе, по результатам экспертизы.
«Первоначальным проектом, который предполагалось реализовать в рамках строительная Томинского ГОК, предполагалось, что
По мнению Игоря Холманских, строительство пульпопровода закрывает проблему захламления территории отходами работы Томинского ГОКа, а также рекультивации Коркинского карьера.
По словам полпреда, в настоящий момент высокая степень готовности для начала строительства ГОКа, но определенные экспертизы проект еще пройдет.