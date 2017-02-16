Игорь Холманских: проект Томинского ГОК пройдет дополнительные экспертизы

По словам полпреда, РМК была вынуждена сделать новый проект Томинского ГОК, предусматривающий размещение хвостов ГОКа в Коркинском разрезе, по результатам экспертизы.

«Первоначальным проектом, который предполагалось реализовать в рамках строительная Томинского ГОК, предполагалось, что куда-то надо складировать остатки горной породы. Они планировали методом химического выщелачивания получать полезные ископаемые, но общественный резонанс не то, чтобы заставил, а сподвиг правительство на дополнительные экспертизы. Она проводилась силами горной академии. По ее результатам было рекомендовано отказаться от химического выщелачивания, это могло принести вред. РМК была вынуждена от этого отказаться и было рекомендовано рассмотреть строительство пульпопровода от ГОКа до Коркинского разреза», — отметил он.

По мнению Игоря Холманских, строительство пульпопровода закрывает проблему захламления территории отходами работы Томинского ГОКа, а также рекультивации Коркинского карьера.

По словам полпреда, в настоящий момент высокая степень готовности для начала строительства ГОКа, но определенные экспертизы проект еще пройдет.