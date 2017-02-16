Программа единовременных социальных выплат при рождении ребенка превысит 1 млрд рублей — Рустэм Хамитов

— Мы сейчас готовим проект Указа Главы республики, в соответствии с которым будет оказываться поддержка тем молодым семьям, у кого родится ребёнок. Прежде всего, в этот список попадут те, кто нуждается в жилищных условиях, а таких много, — отметил Рустэм Хамитов. — Программа эта будет дорогой для нашей республики, превышающей 1 млрд рублей. Хорошо, что у нас есть такие возможности, бюджет республики в прошлом году исполнен с профицитом.

Глава региона сообщил, что текст указа в настоящее время тщательно прорабатывается.

— Сейчас работаем над этим указом, чтобы избежать шероховатостей, несправедливости. В частности, мы говорили, что поддержку семьям будем оказывать, начиная с 2017 года. Я уже получил ряд писем, в которых молодые мамы пишут: «У меня ребёнок появился в декабре 2016 года. Что же я теперь, не получу поддержку?», — сказал Рустэм Хамитов. — Понятно, что таких нестыковок быть не должно.