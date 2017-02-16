Учёные нашли способ замедлить старение мозга
Ученые из немецкого Института изучения старения имени Лейбница в Йене, возможно, на шаг приблизились к созданию новых методов лечения нервных заболеваний, пишет tsargrad.tv.
Ученые из немецкого Института изучения старения имени Лейбница в Йене, возможно, на шаг приблизились к созданию новых методов лечения нервных заболеваний, пишет tsargrad.tv.
По словам медиков, помощь в этом могут оказать данные о свойствах молекулы
Как удалось выяснить в ходе экспериментов с короткоживущей рыбой нотобранхом Фурцера, молекула miR-29 противостоит излишним отложениям железа в нервных клетках, что в свою очередь замедляет старение мозга и помогает бороться с болезнями.
Об антиопухолевом действии молекулы было известно и ранее, однако четких закономерностей пока установить не удавалось.
По мнению медиков, новые данные могут оказать помощь в лечении болезней Паркинсона, Альцгеймера, а также при терапии после инсульта.