Учёные нашли способ замедлить старение мозга

По словам медиков, помощь в этом могут оказать данные о свойствах молекулы микро-РНК miR-29, которая, как выяснилось, способна замедлять укреплять нервные клетки.

Как удалось выяснить в ходе экспериментов с короткоживущей рыбой нотобранхом Фурцера, молекула miR-29 противостоит излишним отложениям железа в нервных клетках, что в свою очередь замедляет старение мозга и помогает бороться с болезнями.

Об антиопухолевом действии молекулы было известно и ранее, однако четких закономерностей пока установить не удавалось.

По мнению медиков, новые данные могут оказать помощь в лечении болезней Паркинсона, Альцгеймера, а также при терапии после инсульта.