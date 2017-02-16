Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Алисы до Мальвины: что стало с кумирами из фильмов детства
Туристов из РФ дважды закидали камнями в дружественной стране
СМИ: в РФ приехал иранский генерал, чтобы выказать недовольство
Бывшая няня детей Пугачевой рассказала, как Примадонна воспитывает сына и дочь
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
Продуктовые карточки: как это будет работать?Ответы на основные вопросы по продовольственным талонам для малоимущих
Филипп Киркоров готов снова стать папой
У Андрея Аршавина родилась дочь
Банки массово снизили ставки по ипотеке
Лучшие сооружения для признаний в любви (фото)
«Назад дороги нет»: эксперт о заявлениях Трампа по Крыму
В Москве негодуют: СМИ о действиях США на Украине
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
«И обвинить нельзя»: депутат Рады о связях Порошенко с ИГИЛ
Донецк сотряс мощнейший взрыв: СМИ о подробностях
Фото дня: в гараже нашли очень редкий «Рафик»
5 новых способов владения машиной
Фоторепортажи
12«Шедевры Византии» представили в Третьяковской галерее
10Ежегодный Венецианский карнавал
10Авария на крупнейшей в США плотине
9Колесница для королевских похорон
11:54 (мск), источник: Nakanune.ru

Холманских о новой транспортной схеме Екатеринбурга: «Конечно же, там были допущены нарушения»

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Игорь Холманских высказал свое мнение о внедрении новой транспортной схемы в Екатеринбурге. По его словам, она была не очень хорошо подготовлена, но вопрос этот следует адресовать городским властям, передает корреспондент Накануне.RU.

Источник: Nakanune.ru

Напомним, администрация Екатеринбурга взялась за «транспортную реформу», предполагающую «урезание» более 100 действующих маршрутов. Схема вызвала бурю негодования и спровоцировала проверки прокуратуры и профильных комитетов свердловского заксобрания — горожанам предложено добираться с окраин, делая по несколько пересадок. В преддверии введения новой схемы была повышена и стоимость проезда в общественном транспорте. Однако потом было объявлено о переносе реформы на 2019 год.

«Изменение транспортной схемы даже в таком крупном муниципалитете, как Екатеринбург, не входит в компетенцию полпреда. Другое дело, что, к сожалению, продолжается тенденция, что технический вопрос приобретает политическую окраску — это неправильно. Конечно же, там были допущены нарушения, не было общественных слушаний, возможно, она была не очень хорошо подготовлена, но это, опять же, относится к зоне ответственности муниципальных властей», — заявил Игорь Холманских на сегодняшней пресс-конференции.

Он отметил, что в Екатеринбурге постоянные пробки, и вызваны они тем, что общественный транспорт не удовлетворяет жителей.

«Наверно потому, что он стоит в тех же самых пробках, по доступности, быть может, по качеству. Эта проблема есть. Нельзя сбрасывать со счетов частного перевозчика, это МСБ, которой должна быть выделена ниша. Они тоже должны быть задействованы в новой транспортной схеме», — добавил уральский полпред.

Как сообщало Накануне.RU, недавно сити-менеджер Екатеринбурга Александр Якоб разъяснил ситуацию с внедрением новой транспортной схемы: ни о какой отмене речи не идет, а схема будет внедрена, как и обещалось, в 2019 году.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Историк: Февральская революция выявила гнилую суть тогдашней правящей элиты
Сергей Лавров и Рекс Тиллерсон встретятся в четверг в Бонне
Ткачев назвал укрепление рубля ударом для российской экономики
На Украине введен чрезвычайный режим в энергетике
Задержана вторая подозреваемая в убийстве брата Ким Чен Ына
Максакову исключат из «Единой России»
В США пройдет акция «День без иммигрантов»
В Венесуэле прекращено вещание CNN на испанском языке
Спорт
Как «Ростов», «Зенит» и «Краснодар» подготовились к Лиге Европы Сегодня «Ростов», «Зенит» и «Краснодар» проведут первые официальные матчи в 2017 году. Время подвести итоги их межсезонной деятельности
Авто
В сети появились фотографии гибнущего завода ЗИЛ Фотограф сумел пробраться на территорию корпусов Завода имени Лихачёва, которые пока не снесены
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
От Алисы до Мальвины: что стало с кумирами из фильмов детства Мы все это делали: влюблялись в героев любимых фильмов и актеров, которые их сыграли. Вспоминаем 10 главных секс-символов советских подростков и рассказываем, как сложились их карьеры после судьбоносных ролей
Недвижимость
Лучшие сооружения для признаний в любви (фото)
Банки массово снизили ставки по ипотеке
В домах петербуржцев станет теплее
В квартирах россиян установят газоанализаторы
Леди
Как одеваются в скандинавских странах (фото) О скандинавском стиле рассказали креативный директор журнала из Швеции, блогер из Норвегии и студентка из Дании.
Дети
Беременная Ирина Шейк устроила пикник на пляже Российская супермодель и ее бойфренд, голливудский актер Брэдли Купер, отпраздновали День всех влюбленных на берегу океана.
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь