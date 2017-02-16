Холманских о новой транспортной схеме Екатеринбурга: «Конечно же, там были допущены нарушения»

Напомним, администрация Екатеринбурга взялась за «транспортную реформу», предполагающую «урезание» более 100 действующих маршрутов. Схема вызвала бурю негодования и спровоцировала проверки прокуратуры и профильных комитетов свердловского заксобрания — горожанам предложено добираться с окраин, делая по несколько пересадок. В преддверии введения новой схемы была повышена и стоимость проезда в общественном транспорте. Однако потом было объявлено о переносе реформы на 2019 год.

«Изменение транспортной схемы даже в таком крупном муниципалитете, как Екатеринбург, не входит в компетенцию полпреда. Другое дело, что, к сожалению, продолжается тенденция, что технический вопрос приобретает политическую окраску — это неправильно. Конечно же, там были допущены нарушения, не было общественных слушаний, возможно, она была не очень хорошо подготовлена, но это, опять же, относится к зоне ответственности муниципальных властей», — заявил Игорь Холманских на сегодняшней пресс-конференции.

Он отметил, что в Екатеринбурге постоянные пробки, и вызваны они тем, что общественный транспорт не удовлетворяет жителей.

«Наверно потому, что он стоит в тех же самых пробках, по доступности, быть может, по качеству. Эта проблема есть. Нельзя сбрасывать со счетов частного перевозчика, это МСБ, которой должна быть выделена ниша. Они тоже должны быть задействованы в новой транспортной схеме», — добавил уральский полпред.