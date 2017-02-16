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11:44 (мск), источник: ДЕЙТА

Дмитрий Медведев поручил решить проблему с системой «ЭРА-ГЛОНАСС» в Приморье

Председатель Правительства Дмитрий Медведев поручил вице-премьерам решить проблему, возникшую с введением обязательной установки системы «ЭРА-ГЛОНАСС» на иностранных автомобилях при постановке на учет в России, сообщает ИА «Дейта».

Источник: ДЕЙТА

Напомним, ранее на прием к главе Приморья Владимиру Миклушевскому пришел Валерий Кауров, представитель инициативной группы жителей края, выступающих за временный мораторий на установку этой системы.

«Заложниками этой ситуации в крае оказался широкий круг лиц, которые так или иначе вовлечены в автомобильный бизнес: моряки, декларанты, автоперевозчики, собственники авто — все страдают от этой неопределенности», — отметил он.

«Начальник Дальневосточного таможенного управления Юрий Ладыгин подтвердил, в подвешенном состоянии оказались около 1400 автомобилей, около тысячи “застряло” на таможенных складах в Приморье, еще часть — в Японии», — говорится в сообщении администрации Приморского края.

Владимир Миклушевский подчеркнул, что необходимо не только доработать порядок оформления и передачи ввезенных транспортных средств владельцу, а также определить порядок дооборудования этих автомобилей, предстоит решить, какая структура будет устанавливать систему «ЭРА-ГЛОНАСС» на подержанные автомобили.

Напомним, с 1 января в России изменились правила постановки на учет иностранных автомобилей — обязательным условием стала установка системы «ЭРА-ГЛОНАСС».

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