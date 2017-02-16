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11:47 (мск), источник: УралПолит.ру

Свердловское правительство будет защищать обманутых пайщиков

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 февраля, ИА УралПолит.Ru. Свердловское правительство создаст рабочую группу по оказанию помощи обманутым пайщикам. Соответствующее поручение кабмину дал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

«Поручаю правительству Свердловской области проработать механизм решения этой проблемы. Надо подумать о создании постоянно действующей рабочей группы по оказанию помощи обманутым пайщикам, возможно, по аналогии с рабочей группой, которую в Государственной Думе возглавлял Александр Хинштейн. И, конечно, к данной работе необходимо привлечь законодателей всех уровней, эффективно использовать возможности “депутатской вертикали”, которую мы создали в Свердловской области», — заявил губернатор на заседании 16 февраля.

Как сообщили «УралПолит.Ru» в департаменте информационной политики губернатора, глава региона подчеркнул, что вопрос обманутых пайщиков стал возникать слишком часто и правительство вынуждено принять защиты граждан от недобросовестных застройщиков, как это было ранее с проблемой обманутых дольщиков.

«Мы должны вмешаться в ситуацию, когда люди не могут получить законно приобретенное ими жилье», — отметил он.

Как ранее писал «УралПолит.Ru», наиболее остро в Екатеринбурге стоит вопрос с обманутыми пайщиками ЖК «Бухта Квинс» и замороженной стройкой «Первого Николаевского». В мошенничестве с деньгами пайщиков «Бухты Квинс» обвиняют барда Александра Новикова и его партнера экс-замминистра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова. А застройщик «Первого Николаевского» после, того как ситуацию взяла на контроль прокуратура, обязался возобновить строительство в апреле.

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