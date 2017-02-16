Свердловское правительство будет защищать обманутых пайщиков

«Поручаю правительству Свердловской области проработать механизм решения этой проблемы. Надо подумать о создании постоянно действующей рабочей группы по оказанию помощи обманутым пайщикам, возможно, по аналогии с рабочей группой, которую в Государственной Думе возглавлял Александр Хинштейн. И, конечно, к данной работе необходимо привлечь законодателей всех уровней, эффективно использовать возможности “депутатской вертикали”, которую мы создали в Свердловской области», — заявил губернатор на заседании 16 февраля.

Как сообщили «УралПолит.Ru» в департаменте информационной политики губернатора, глава региона подчеркнул, что вопрос обманутых пайщиков стал возникать слишком часто и правительство вынуждено принять защиты граждан от недобросовестных застройщиков, как это было ранее с проблемой обманутых дольщиков.

«Мы должны вмешаться в ситуацию, когда люди не могут получить законно приобретенное ими жилье», — отметил он.