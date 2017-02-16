Максим Решетников ищет нового министра строительства и ЖКХ
Врио губернатора Прикамья Максим Решетников ищет нового министра строительства и ЖКХ. Об этом господин Решетников сообщил сегодня на встрече с главными редакторами пермских СМИ.
Врио губернатора Прикамья Максим Решетников ищет нового министра строительства и ЖКХ. Об этом господин Решетников сообщил сегодня на встрече с главными редакторами пермских СМИ.
Глава региона подчеркнул, что приоритет будет отдаваться местным кадрам. «Сейчас открыта вакансия по министру строительства. В крае давно ничего не строилось. Идут переговоры — кандидата ищем», — отметил врио губернатора.
Напомним, по итогам административной реформы, иницированной