Максим Решетников ищет нового министра строительства и ЖКХ

Глава региона подчеркнул, что приоритет будет отдаваться местным кадрам. «Сейчас открыта вакансия по министру строительства. В крае давно ничего не строилось. Идут переговоры — кандидата ищем», — отметил врио губернатора.



Напомним, по итогам административной реформы, иницированной экс-губернатором Виктором Басаргиным, главой краевого минстроя был назначен глава управы района Фили-Давыдково города Москвы Сергей Галянин. Однако, с момента своего назначения, состоявшегося в конце января, он так и не появился на своем рабочем месте, и, как стало известно «Ъ», продолжает руководить столичным районом. Сейчас краевым минстроем в статусе и.о. руководит Сергей Филимонов.