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11:43 (мск), источник: ТАСС

Власти Севастополя попросят МЭР ускорить согласование выполнения ФЦП

Врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников заявил, что намерен обратиться по этому вопросу к вице-премьеру Дмитрию Козаку.

СЕВАСТОПОЛЬ, 16 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Власти Севастополя намерены обратиться к вице-премьеру Дмитрию Козаку с просьбой оказать содействие в ускорении согласования с Минэкономразвития РФ мероприятий федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя до 2020 года. Об этом журналистам сообщил врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников.

«Мы уже направили в Минэкономразвития инвестпакетов по ФЦП на 8,3 млрд рублей, мы имеем решения по исполнителям этих мероприятий, но вот уже 1,5 месяца мы постоянно добавляем дополнительные документы. Вместо того чтобы строить детские сады, мы 1,5 месяца находимся в режиме ожидания и не имеем понимания, когда мы подпишем необходимые соглашения, пока мы подписали соглашения лишь по трем мероприятиям ФЦП на 55 млн рублей. Такой темп работы нас крайне не устраивает, это угроза исполнения ФЦП, мы просим коллег из Минэка помочь нам и настроить работу», — сказал Овсянников, добавив, что намерен обратиться по этому вопросу к вице-премьеру Дмитрию Козаку.

Он отметил, что основная сложность заключается в том, что сотрудники федерального министерства находятся в режиме обучения оформлению документации в электронной форме, меняют формат и постоянно запрашивают дополнительные документы. «Соответственно, вместо того, чтобы принимать на себя ответственность и строить, мы находимся в режиме постоянного обучения. С точки зрения стоимости, определения исполнителя, по проектно-сметной документации ничего не меняется», — добавил глава города.

В этом году объем финансирования мероприятий по ФЦП в Севастополе составляет порядка 10 млрд рублей, которые будут направлены на строительство и проектирование нескольких десятков объектов, среди которых важные для города объекты социальной сферы, в том числе запланировано строительство трех детсадов и начало строительства больницы скорой помощи.

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