Калининградский лидер КПРФ пригрозил перекрытием федеральной трассы

В противном случае, как отметил Ревин, жители посёлка могут перекрыть движение транспорта на федеральной трассе. Об этом, как передаёт корреспондент «Нового Калининграда.Ru», Ревин заявил на заседании облдумы в четверг.

Как отметил Ревин, жители Прибрежного ведут борьбу за чистый воздух уже 14 лет. «5 предприятий выкидывают 38 загрязняющих веществ», — заявил он и сообщил, что чиновники мэрии Калининграда, установив в посёлке газоанализаторы, начали самостоятельно повышать предельно допустимые концентрации загрязнителей. В частности, по одному из веществ ПДК с 12 января 2017 года выросла в 10 раз, заявил Ревин, однако не уточнил, о каком именно веществе идёт речь.

«Вы доведёте людей до того, что они перекроют федеральную трассу, нужно серьёзнее относиться к проблеме», — заявил Ревин.