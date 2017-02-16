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11:51 (мск), источник: 36on.ru

Уволился еще один чиновник строительного блока мэрии Воронежа

Начальник отдела подготовки и выдачи разрешительной документации в области строительства Сергей Воронов покинул свой пост «по собственному желанию». Об уходе Сергея Воронова в пресс-службе мэрии порталу сообщили сегодня, 16 февраля.

Как отметили в мэрии, на текущий момент и. о. начальника отдела подготовки и выдачи разрешительной документации в области строительства исполняет Сергей Шведов.

Следует отметить, что Сергей Воронов — третий по счету чиновник строительного блока мэрии, который покинул свой пост. Первым стал экс-главный архитектор Антон Шевелев, который является фигурантом уголовного дела о получении взятки.

Увольнению господина Шевелева предшествовала критика со стороны губернатора Воронежской области. На совещании, состоявшемся в конце января, Алексей Гордеев раскритиковал строительный блок мэрии. Поводом для этого стало строительство очередного кафе, ради которого был вырублен сквер, находящийся неподалеку от здания железнодорожного вокзала «Воронеж-1».

Напомним, что недавно прошла встреча губернатора Алексея Гордеева с руководителем регионального управления архитектуры и градостроительства Мариной Раковой. Среди вопросов, обсуждаемых на встрече, один касался выбора главного архитектора. Алексей Гордеев рекомендовал рассмотреть возможность выбора нового главного архитектора на конкурсной основе.

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