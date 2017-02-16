Рустам Минниханов и Анн Идальго обсудили проведение Сабантуя в Париже

Во встрече в Губернаторском дворце Казанского Кремля также приняли участие заместитель Премьер-министра РТ — министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов, министр по делам молодежи и спорту РТ Владимир Леонов, руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина, представитель МИД РФ в Казани Радик Вахитов и другие.

Р. Минниханов поблагодарил Анн Идальго за то, что она нашла в плотном графике время посетить Казань, за интерес, проявленный к республике в целом. «Мы ценим сотрудничество на межрегиональном уровне в рамках российско-французских отношений», — сказал Президент РТ.

Глава республики отметил, что высоко ценит работу Анн Идальго в рамках Всемирной организации «Объединенные города и местные власти» (ОГМВ). «Местные власти — это основа любого государства, и вы вносите свою лепту в эту основу», — сказал он.

Президент РТ напомнил о сотрудничестве с рядом французских компаний, которые сегодня осуществляют деятельность на территории Татарстана. Он также сообщил, что памятники архитектуры и истории Татарстана включены в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО (Казанский Кремль и музей-заповедник в городе Болгар). Кроме того, ведется работа по включению в список еще одного объекта — Успенского собора, расположенного на острове-граде Свияжск. По мнению Президента РТ, национальный праздник Сабантуй также может претендовать на включение в реестр нематериального наследия ЮНЕСКО.

«Мы с одобрением восприняли соглашение о сотрудничестве, подписанное между Парижем и Казанью. Это хороший сигнал», — сказал Р. Минниханов.

Напомним, что соглашением между Парижем и Казанью предусмотрено установление на долгосрочной основе двусторонних связей, планирование совместных мероприятий, обмен информацией, сотрудничество в туристической сфере, инвестиционной деятельности, реализация культурных проектов.

Рустам Минниханов и Анн Идальго обсудили вопросы проведения в Париже в 2017 году национального праздника Сабантуй (договоренность об этом была достигнута ранее на встрече Мэра Казани Ильсура Метшина с Анн Идальго). Предполагается, что Сабантуй-2017 во французской столице пройдет на Марсовом поле. Дата проведения будет определена позднее. Кроме того, по мнению Президента Татарстана, важно развивать контакты в отрасли туризма, в области спорта, а также образования.

В свою очередь, мэр Парижа Анн Идальго сообщила, что сегодня интерес представляет опыт Татарстана и Казани в подготовке и проведении спортивных мероприятий международного уровня. «Нам интересна ваша стратегия развития туризма и спорта, строительство масштабных спортивных сооружений, все международные события, которые у вас уже прошли и к которым вы готовитесь, — все это очень важно», — сказала она.

Так, Анн Идальго напомнила, что Парижу важен опыт Татарстана в вопросах обеспечения безопасности в период проведения массовых мероприятий. Она заверила, что и Париж готов делиться собственным опытом в области туризма, привлечения туристов со всего мира, увеличения туристического потока.

Анн Идальго также сообщила, что одна из перспективных областей взаимодействия — сфера образования. «Надо, чтобы наша молодежь знала друг друга, устанавливать контакты, взаимосвязь между образовательным учреждениями Казани и Парижа — колледжами и лицеями», — сказала мэр Парижа.

Р. Минниханов, в свою очередь, поддержал идею усиления взаимодействия в области туризма, спорта и особенно — образования. Кроме того, он отметил, что Татарстан, как регион России, имеет серьезный многовековой опыт мирного сосуществования людей разных национальностей и различных конфессий.

Президент Татарстана пригласил госпожу Идальго посетить Казань в период проведения Кубка конфедераций летом 2017 года, сообщает пресс-служба главы республики.

После встречи для французской делегации провели экскурсию по Казанскому Кремлю. Мэру Парижа показали одни из главных исторических памятников Казани, раскрывающих многовековую историю города — башню Сююмбике, Благовещенский собор и мечеть Кул Шариф. Так, в главной мечети РТ экскурсию для Анн Идальго провел имам Ильфар хазрат Хасанов. Он рассказал гостье из Франции об истории создания мечети, показал ей главный молельный зал, а также местный музей.

Анн Идальго отметила, что сегодня Казань под снегом выглядит очень живописно и красиво. При этом она подчеркнула, что с удовольствием посетила бы столицу Татарстана и летом.