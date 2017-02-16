Рустам Минниханов и Анн Идальго обсудили проведение Сабантуя в Париже
(Город Казань KZN.RU, 16 февраля). Президент РТ Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин встретились с французской делегацией во главе с мэром Парижа Анн Идальго.
(Город Казань KZN.RU, 16 февраля). Президент РТ Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин встретились с французской делегацией во главе с мэром Парижа Анн Идальго.
Во встрече в Губернаторском дворце Казанского Кремля также приняли участие заместитель
Р. Минниханов поблагодарил Анн Идальго за то, что она нашла в плотном графике время посетить Казань, за интерес, проявленный к республике в целом. «Мы ценим сотрудничество на межрегиональном уровне в рамках
Глава республики отметил, что высоко ценит работу Анн Идальго в рамках Всемирной организации «Объединенные города и местные власти» (ОГМВ). «Местные власти — это основа любого государства, и вы вносите свою лепту в эту основу», — сказал он.
Президент РТ напомнил о сотрудничестве с рядом французских компаний, которые сегодня осуществляют деятельность на территории Татарстана. Он также сообщил, что памятники архитектуры и истории Татарстана включены в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО (Казанский Кремль и
«Мы с одобрением восприняли соглашение о сотрудничестве, подписанное между Парижем и Казанью. Это хороший сигнал», — сказал Р. Минниханов.
Напомним, что соглашением между Парижем и Казанью предусмотрено установление на долгосрочной основе двусторонних связей, планирование совместных мероприятий, обмен информацией, сотрудничество в туристической сфере, инвестиционной деятельности, реализация культурных проектов.
Рустам Минниханов и Анн Идальго обсудили вопросы проведения в Париже в 2017 году национального праздника Сабантуй (договоренность об этом была достигнута ранее на встрече Мэра Казани Ильсура Метшина с Анн Идальго). Предполагается, что Сабантуй-2017 во французской столице пройдет на Марсовом поле. Дата проведения будет определена позднее. Кроме того, по мнению Президента Татарстана, важно развивать контакты в отрасли туризма, в области спорта, а также образования.
В свою очередь, мэр Парижа Анн Идальго сообщила, что сегодня интерес представляет опыт Татарстана и Казани в подготовке и проведении спортивных мероприятий международного уровня. «Нам интересна ваша стратегия развития туризма и спорта, строительство масштабных спортивных сооружений, все международные события, которые у вас уже прошли и к которым вы готовитесь, — все это очень важно», — сказала она.
Так, Анн Идальго напомнила, что Парижу важен опыт Татарстана в вопросах обеспечения безопасности в период проведения массовых мероприятий. Она заверила, что и Париж готов делиться собственным опытом в области туризма, привлечения туристов со всего мира, увеличения туристического потока.
Анн Идальго также сообщила, что одна из перспективных областей взаимодействия — сфера образования. «Надо, чтобы наша молодежь знала друг друга, устанавливать контакты, взаимосвязь между образовательным учреждениями Казани и Парижа — колледжами и лицеями», — сказала мэр Парижа.
Р. Минниханов, в свою очередь, поддержал идею усиления взаимодействия в области туризма, спорта и особенно — образования. Кроме того, он отметил, что Татарстан, как регион России, имеет серьезный многовековой опыт мирного сосуществования людей разных национальностей и различных конфессий.
Президент Татарстана пригласил госпожу Идальго посетить Казань в период проведения Кубка конфедераций летом 2017 года, сообщает
После встречи для французской делегации провели экскурсию по Казанскому Кремлю. Мэру Парижа показали одни из главных исторических памятников Казани, раскрывающих многовековую историю города — башню Сююмбике, Благовещенский собор и мечеть Кул Шариф. Так, в главной мечети РТ экскурсию для Анн Идальго провел имам Ильфар хазрат Хасанов. Он рассказал гостье из Франции об истории создания мечети, показал ей главный молельный зал, а также местный музей.
Анн Идальго отметила, что сегодня Казань под снегом выглядит очень живописно и красиво. При этом она подчеркнула, что с удовольствием посетила бы столицу Татарстана и летом.