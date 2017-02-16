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12:11 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Главам свердловских муниципалитетов грозят отставки

Из-за срыва программы переселения из ветхих домов.

Источник: УралИнформБюро

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пригрозил главам 7 свердловских муниципалитетов отставками в связи со срывом сроков реализации программы переселения из ветхого и аварийного жилья. Речь идет о Первоуральске, Камышлове, Таборах, Ивделе, Шале, Тавде и Ирбите, передает корреспондент «Уралинформбюро».

Кроме того, в Верхотурье, Кочневском и Петропавловском есть претензии к качеству уже сданных для переселения многоквартирников.

Глава региона поручил мэрам представить планы по исправлению ситуации до конца февраля 2017 года.

Всего с 2013 по 2016 год на Среднем Урале было расселено более 140 тысяч квадратных метров аварийного жилья — новоселье справили 8,5 тысячи человек. Оставшиеся 6 тысяч человек должны улучшить свои условия к 1 сентября 2017 года, когда завершится программа по переселению.

Стоит добавить, что накануне глава наблюдательного совета Фонда ЖКХ Сергей Степашин заявил о том, что планы по избавлению от аварийного жилфонда могут провалить 8−9 регионов России.

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