Главам свердловских муниципалитетов грозят отставки

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пригрозил главам 7 свердловских муниципалитетов отставками в связи со срывом сроков реализации программы переселения из ветхого и аварийного жилья. Речь идет о Первоуральске, Камышлове, Таборах, Ивделе, Шале, Тавде и Ирбите, передает корреспондент «Уралинформбюро».

Кроме того, в Верхотурье, Кочневском и Петропавловском есть претензии к качеству уже сданных для переселения многоквартирников.

Глава региона поручил мэрам представить планы по исправлению ситуации до конца февраля 2017 года.

Всего с 2013 по 2016 год на Среднем Урале было расселено более 140 тысяч квадратных метров аварийного жилья — новоселье справили 8,5 тысячи человек. Оставшиеся 6 тысяч человек должны улучшить свои условия к 1 сентября 2017 года, когда завершится программа по переселению.

Стоит добавить, что накануне глава наблюдательного совета Фонда ЖКХ Сергей Степашин заявил о том, что планы по избавлению от аварийного жилфонда могут провалить 8−9 регионов России.