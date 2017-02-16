Глава региона планирует поменять существующую в крае систему госзакупок
Врио губернатора Прикамья Максим Решетников планирует модернизировать действующую в регионе систему госзакупок.
Врио губернатора Прикамья Максим Решетников планирует модернизировать действующую в регионе систему госзакупок.
Об этом «Ъ» сообщил источник, близкий к краевым властям. Кроме того, собеседник не исключил смену руководителя регионального министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок, которым с 2012 года руководит Сергей Пономарев.