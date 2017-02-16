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15:18 (мск), источник: Коммерсантъ

Олег Чиркунов не станет советником Максима Решетникова

Бывший глава Пермского края Олег Чиркунов не будет советником нынешнего врио губернатора Максима Решетникова.

Никаких предложений на этот счет ему и не поступало. «Ничего подобного нет. Это раз. Второе, я много раз говорил, в том числе вашей радиостанции, о том, что я далек от политики и этими вопросами не занимаюсь. И не собираюсь. Поверьте мне», — заявил экс-губернатор «Эху Перми».

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