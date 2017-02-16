Олег Чиркунов не станет советником Максима Решетникова

Никаких предложений на этот счет ему и не поступало. «Ничего подобного нет. Это раз. Второе, я много раз говорил, в том числе вашей радиостанции, о том, что я далек от политики и этими вопросами не занимаюсь. И не собираюсь. Поверьте мне», — заявил экс-губернатор «Эху Перми».