Олег Чиркунов не станет советником Максима Решетникова
Бывший глава Пермского края Олег Чиркунов не будет советником нынешнего врио губернатора Максима Решетникова.
Бывший глава Пермского края Олег Чиркунов не будет советником нынешнего врио губернатора Максима Решетникова.
Никаких предложений на этот счет ему и не поступало. «Ничего подобного нет. Это раз. Второе, я много раз говорил, в том числе вашей радиостанции, о том, что я далек от политики и этими вопросами не занимаюсь. И не собираюсь. Поверьте мне», — заявил