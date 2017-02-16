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13:23 (мск), источник: НТА-Приволжье

Правительство Нижегородской области намерено объединить в единый холдинг СМИ региона, в которых является учредителем

Правительство Нижегородской области является учредителем или соучредителем 60 газет (51 из которых — районные газеты), 13 телеканалов и телепрограмм, 8 радиоканалов, 1 сетевого издания.

Правительство Нижегородской области намерено объединить в единый холдинг СМИ региона, в которых является учредителем. Как сообщает корреспондент агентства «НТА-Приволжье», присутствующий на заседании комитета по бюджету и налогам Законодательного собрания Нижегородской области 16 февраля, на этой неделе было подписано распоряжение о проведении оптимизации региональных СМИ.

По словам министра информационных технологий, связи и средств массовой информации Сергея Кучина, общий объём финансирования региональных СМИ на 2017 год запланирован в сумме 234 млн. рублей. С 2012 года по сегодняшний день объём затраченных средств на деятельность СМИ сократился на 70 млн. рублей — при этом 12 СМИ были ликвидированы или правительство вышло из состава их учредителей.

Министр Сергей Кучин при этом отметил, что за указанный период почти на 100% увеличились расходы на доставку газет, на 30% — услуги типографий.

Говоря о реформе средств массовой информации Кучин отметил, что ННТВ планируется оставить самостоятельным средством массовой информации. «Наиболее эффективной мерой будет начать с оптимизации печатных средств информации — создать “Нижегородский областной информационный центр”. Юрлица будут ликвидированы, но все средства массовой информации предлагается сохранить. Газеты станут структурными подразделениями холдинга», — сказал Кучин.

По словам министра, такие меры позволят сократить число сотрудников на 38%, при этом штат журналистов сокращён не будет. «С 2018 года в рамках этой части оптимизации мы рассчитываем на экономию порядка 30 млн. рублей. В конце 2017 года планируем вернуться к рассмотрению изменения формата газет. Возможно, какие-то областные газеты станут вкладками в других частных изданиях», — резюмировал министр.

Ранее сообщалось, что в 2017 году в Нижегородской области планируется провести оптимизацию региональных правительственных СМИ.

Напомним, что правительство Нижегородской области рассматривает возможность ликвидации либо объединения с другими СМИ издательского дома «Нижегородская правда». Директор газеты Татьяна Метелкина уже покинула пост.

СПРАВКА

Правительство Нижегородской области является учредителем или соучредителем 60 газет (51 из которых — районные газеты), 13 телеканалов и телепрограмм, 8 радиоканалов, 1 сетевого издания.

Доля государственных СМИ в регионе составляет 17,7%, если убрать районные средств массовой информации — 2,2%.

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