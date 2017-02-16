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13:50 (мск), источник: РИА Крым

Поклонской в этом году ни разу не жаловались на коррупцию в Госдуме

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости (Крым). Депутату Государственной Думы от Крыма Наталье Поклонской в этом году не поступали жалобы на коллег. Об этом она рассказала в эфире радио Sputnik.

Источник: РИА "Новости"

«Ко мне поступило обращение общественного фонда только в отношении мэра Нижнего Новгорода. Я направила его в компетентные органы. В части депутатов ранее, еще в прошлом году, поступало обращение на одного из депутатов. Обращение было связано с предвыборной кампанией. Это обращение было также направлено в соответствующие органы», — рассказала Поклонская.

По ее мнению, обращения по поводу деятельности депутатов ГД начнут поступать во время декларационной кампании.

«В настоящее время я не получала еще никаких обращений по поводу деятельности депутатов в части предположений коррупционного характера. Я думаю, когда начнется декларационная кампания заявления будут поступать, потому что это нормально: у кого-то есть предположения, у кого-то обиды, а у кого-то и достоверные факты. Поэтому каждое обращение необходимо проверять», — заявила Поклонская.

Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), депутаты Госдумы РФ Наталье Поклонской с начала ее работы в нижней палате парламента поступило около 2 тыс обращений от избирателей.

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