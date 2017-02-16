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13:00 (мск), источник: Nakanune.ru

В Златоусте выберут нового главу города

В Златоусте объявлен конкурс по отбору кандидатов на должность главы округа. Соответствующее решение приняли депутаты городского округа, сообщили Накануне.RU в пресс-службе города.

Источник: Reuters

20 мая истекает срок полномочий градоначальника Вячеслава Жилина, в связи с этим депутаты решили объявить конкурс по отбору кандидатов на должность главы.

Заявки от претендентов будут приниматься со 2 по 16 марта. Предварительное заседание комиссии планируется провести 3 мая, 12 мая — конкурс-испытание по отбору кандидатов. Выборы главы Златоуста должны пройти на заседании Собрания депутатов округа 18 мая.

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