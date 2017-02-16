В Златоусте выберут нового главу города

20 мая истекает срок полномочий градоначальника Вячеслава Жилина, в связи с этим депутаты решили объявить конкурс по отбору кандидатов на должность главы.

Заявки от претендентов будут приниматься со 2 по 16 марта. Предварительное заседание комиссии планируется провести 3 мая, 12 мая — конкурс-испытание по отбору кандидатов. Выборы главы Златоуста должны пройти на заседании Собрания депутатов округа 18 мая.