В Златоусте выберут нового главу города
В Златоусте объявлен конкурс по отбору кандидатов на должность главы округа. Соответствующее решение приняли депутаты городского округа, сообщили Накануне.RU в
В Златоусте объявлен конкурс по отбору кандидатов на должность главы округа. Соответствующее решение приняли депутаты городского округа, сообщили Накануне.RU в
20 мая истекает срок полномочий градоначальника Вячеслава Жилина, в связи с этим депутаты решили объявить конкурс по отбору кандидатов на должность главы.
Заявки от претендентов будут приниматься со 2 по 16 марта. Предварительное заседание комиссии планируется провести 3 мая, 12 мая —