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13:00 (мск), источник: Actualitati.md

Гречаный: Социалисты будут всеми законными способами добиваться досрочных выборов и победят на них

Сегодня, 16 февраля, состоялась пресс-конференция председателя Партии Социалистов Республики Молдова, руководителя парламентской фракции ПСРМ Зинаиды Гречаной, на которой она озвучила приоритеты деятельности ПСРМ в 2017 году, сообщает Actualitati.md.

Источник: Actualitati.md

Председатель Партии социалистов РМ Зинаида Гречаный, в очередной напомнила, что главными ориентирами политформирования остаютсясоциальная справедливость, развитая экономика, государственность и нейтралитет нашей страны, молдавская самобытность и идентичность, православие, объединение Молдовы, восстановление стратегических отношений с Российской Федерацией и интеграция в Евразийский экономический союз, переход на взаимовыгодные отношения с Евросоюзом и со всеми странами.

«Для полноценного воплощения этих целей, а также их внедрения, о чем мы говорили ранее, нужно добиться как можно скорее и всеми возможными способами досрочных выборов и победить на них. Мы уверены, что сможем получить большинство и сформировать правительство, которое будет работать для людей», — отметила Гречаный.

Кроме этого, председатель ПСРМ отметила, что политформирование всецело поддерживает инициативу президента РМ по расширению его полномочий для наделения прерогативой роспуска парламента.

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