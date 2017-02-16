Токаев предупредил министров: Мы идем навстречу в последний раз

В верхней палате Парламента Казахстана в первом чтении рассматривается законопроект по вопросам совершенствования гражданского банковского законодательства и улучшения условий для предпринимательской деятельности.

После докладов по законопроекту министра юстиции Марата Бекетаева и сенатора Людмилы Полторабатько Касым-Жомарт Токаев обратился к членам правительства страны.

«Прежде чем приступить к дискуссиям по этому вопросу, хотел бы предупредить, пользуясь присутствием руководителей правительства, что в такие сжатые сроки мы в последний раз рассматриваем законопроект. Прекратите просить: “Примите в короткие сроки, нужно” и так далее. Мы идем навстречу, но учтите, в последний раз», — сказал Токаев.