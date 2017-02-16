78% россиян поддержали визовый режим с Белоруссией

Источник: РИА "Новости"

«С учетом информации о долге белорусской стороны перед “Газпромом” (на начало января — около $340 млн) доля противников поставок энергоресурсов по сниженным ценам возрастает до 69%», — говорится в сообщении. Отметим, что ответ на вопрос о реакции на изменение Белоруссией визового режима, с которым согласились 78% опрошенных, был сформулирован так: «Нужно отменить безвизовый режим с Белоруссией. Россия не должна пускать на свою территорию неизвестных людей, не получивших положенной российской визы».

“Дружба дружбой, а табачок — врозь” — популярная поговорка лучше всего отражает суть позиции, которую занимает большинство россиян по отношению к ближайшим соседям и партнерам Степан Львов Руководитель департамента исследований ВЦИОМ

Читайте также Глава МИД Литвы посоветовал Лукашенко выбрать между Россией и Евросоюзом

Он обратил внимание, что за строгость к партнерам выступают представители старшего поколения, заставшего «дружбу народов», в то время как молодежь более лояльна. Россияне, впрочем, продолжают воспринимать Белоруссию как дружественное государство (40%), торгового и экономического партнера (35%). Доли негативных оценок невелики: конкурент (4%), противник (3%). Всероссийский опрос проведен 8—9 февраля 2017 г. методом телефонного интервью на выборке из 1200 респондентов. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%. В январе президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о введении «безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан» 80 стран на пять дней.

Читайте также В Белоруссию прибыли первые туристы без виз