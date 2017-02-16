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13:40 (мск), источник: Ведомости

78% россиян поддержали визовый режим с Белоруссией

78% россиян поддерживают возвращение визового режима с Белоруссией после отмены страной виз для граждан 80 стран, 56% против скидок на нефть и газ союзным государствам даже в обмен на поддержку с их стороны, показал опрос ВЦИОМ.

Источник: РИА "Новости"

«С учетом информации о долге белорусской стороны перед “Газпромом” (на начало января — около $340 млн) доля противников поставок энергоресурсов по сниженным ценам возрастает до 69%», — говорится в сообщении.

Отметим, что ответ на вопрос о реакции на изменение Белоруссией визового режима, с которым согласились 78% опрошенных, был сформулирован так: «Нужно отменить безвизовый режим с Белоруссией. Россия не должна пускать на свою территорию неизвестных людей, не получивших положенной российской визы».

“Дружба дружбой, а табачок — врозь” — популярная поговорка лучше всего отражает суть позиции, которую занимает большинство россиян по отношению к ближайшим соседям и партнерам
Степан ЛьвовРуководитель департамента исследований ВЦИОМ
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Он обратил внимание, что за строгость к партнерам выступают представители старшего поколения, заставшего «дружбу народов», в то время как молодежь более лояльна.

Россияне, впрочем, продолжают воспринимать Белоруссию как дружественное государство (40%), торгового и экономического партнера (35%). Доли негативных оценок невелики: конкурент (4%), противник (3%).

Всероссийский опрос проведен 8—9 февраля 2017 г. методом телефонного интервью на выборке из 1200 респондентов. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%.

В январе президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о введении «безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан» 80 стран на пять дней.

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Въезд без визы возможен только через пункт пропуска в Национальном аэропорту Минска.

Действие указа распространяется на 39 стран Европы, включая все страны ЕС, а также Бразилию, Индонезию, США, Японию и иные государства. В феврале ЕС снял санкции с Лукашенко и ряда белорусских чиновников.

Москва выразила обеспокоенность тем, что туристы из третьих стран смогут беспрепятственно въезжать из Белоруссии в Россию, а ФСБ установила пограничную зону на границе с Белоруссией в Смоленской, Псковской и Брянской областях. Кремль не рассматривает вопрос введения визового режима с Белоруссией, сказал сегодня пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

Комментарии
6
GeeL
Мне всегда было жутко интересно, где в подобных опросах они вообще людей берут
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Иван Петров
Прошу к нам в город оружейников. Тут не только детальку, калаша дядя Вася в гараже сработает, да ишо с заводским номером.
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Владимир Белкин
Добиваться от Думы принятия Закона- отнятые деньги направлять на бесплатную электроэнергию народу (Чубайс требует плату, а это античубайсовщина) данного региона, для поднятия активности населения по выявлению -у кого ещё найти денежки. Будет соцсоревнование -кто больше найдет -тому отменить плату. И еще- совсем разорили дорожную науку и проектирование. 20% направить на дорожно-мостовую науку. Частники денег не мечтают давать на науку. Как РоссиЯ без дорог? Все началось с чубайсовской ВОЛГИ для каждого: сразу все токарные станки продали в Китай металлоломом, теперь в Москве нет возможности выточить детальку, чем ремонтировать?
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