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13:23 (мск), источник: PROUFU.ru

Радий Хабиров объяснил свое новое назначение

Бывший высокопоставленный кремлевский чиновник и выходец из Башкортостана Радий Хабиров буквально на днях завел страничку в одной из социальных сетей.

Глава Красногорска объяснил такой столь поздний шаг (Хабирову сейчас 52 года) тем, что ранее его работа в управлении внутренней политики администрации Президента РФ не предполагала публичности.

Радий Хабиров назвал три причины, по которым перешел работать на муниципальный уровень. И похоже, что сам господин Хабиров не считает это понижением.

— Губернатор Московской области Андрей Воробьев — прогрессивный и сильный человек, в его команде работать почетно и перспективно. Во-вторых, Красногорск становится сейчас большим городом. Жителей у нас больше, чем в некоторых субъектах федерации. Это огромное хозяйство, руководство которым — творческая и ответственная задача, — поясняет Хабиров.

Затем выходец из нашей республики отмечает, что ранее был маленькой частью огромной машины российской внутренней политики. Ею управляют тысячи людей, и кто из них более эффективен, а кто менее — сказать сложно. На муниципальном уровне его личный вклад, успехи и неудачи будут заметны, прежде всего, для самого себя. Радий Хабиров воспринимает данное обстоятельство как профессиональный вызов.

Сложилось впечатление, что бывший кремлевский чиновник не утратил амбиций и готов к росту в любых ипостасях.

«Люди хотят внимания к своим проблемам. Они хотят, чтобы власть делала то, что обязана делать, а руководители, которые не хотят этого делать или делают это плохо — не засиживались на своих местах», — завершает свой первый пост Радий Хабиров.

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