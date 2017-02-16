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14:03 (мск), источник: РИА Крым

Правительство Севастополя одобрило увеличение бюджета города более чем на 2 млрд руб

СЕВАСТОПОЛЬ, 16 фев — РИА Новости (Крым). Правительство Севастополя одобрило изменения в закон о бюджете города на 2017 год, предусматривающие увеличение доходной части на 2,4 млрд рублей, расходной — на 2,6 млрд рублей.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства города в четверг.

«Это первое изменение в текущий бюджет. Меняется доходная часть бюджета на 2017 год. Он увеличивается на сумму 2,4 млрд рублей. Изменения связаны только с объемом целевых межбюджетных трансфертов, собственная доходная часть бюджета не меняется и по-прежнему составит 12,2 млрд рублей. Увеличение идет и по субсидиям, и по субвенциям, и по иным межбюджетным трансфертам», — отметил директор департамента финансов Владимир Штоп.

По словам чиновника, расходная часть бюджета города увеличивается на 2,6 млрд рублей: 2,4 млрд рублей — за счет федеральных субвенций, 200 млн рублей — за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, которые остались с 2016 года.

Таким образом общий объем доходов бюджета составит 32,87 млрд рублей, объем расходов — 37,9 млрд рублей, дефицит бюджета — 4,2 млрд рублей.

«Цифры в значительной степени носят технический характер, принципиально ни по структуре расходов, ни по основным задачам, которые бюджетом были предусмотрены, стратегических изменений никаких нет. Мы получили окончательно подтверждение по федеральным субсидиям. По объему вносимых изменений основную часть занимают требования, которые были нам Минфином обозначены по перекодировке расходных статей по ФЦП», — в свою очередь отметил вице-губернатор Севастополя Илья Пономарев.

Врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников отметил, что это не последнее увеличение бюджета города на 2017 год. Главный финансовый документ города весной должен увеличиться еще на 400 млн рублей за счет трансфертов из федерального бюджета на ремонт городских дорог.

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